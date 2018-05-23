Бесплатные автобусы запустят 26 и 27 мая на время закрытия участка Филевской линии метро

Два бесплатных автобусных маршрута перевезут пассажиров метро на время закрытия участка Филевской линии 26 и 27 мая. Как сообщается на сайте
ГУП "Мосгортранс", автобусы маршрута КМ1 свяжут станции метро "Киевская" и "Кунцевская" и будут следовать с промежуточными остановками у станций "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Маршрут КМ2 обеспечит связь между станциями метро "Багратионовская" и "Фили".
Компенсационные маршруты будут работать с 5:00 до 2:00. Интервал движения не превысит двух минут. Подробную информацию о маршрутах пассажиры смогут найти на остановках наземного транспорта, а также на информационных щитах. Кроме того, у временно закрытых станций метро будут дежурить представители линейного и диспетчерского персонала "Мосгортранса", которые помогут пассажирам сориентироваться и покажут, где найти бесплатные автобусы.
Инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена также будут помогать пассажирам возле временно закрытых станций Филевской линии и на станциях "Киевская", "Кунцевская" и "Александровский сад".
В субботу и воскресенье, 26 и 27 мая, будут закрыты на вход и выход
станции метро "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк", "Пионерская". Со станции "Кунцевская" пассажиры смогут проехать по Арбатско-Покровской линии, а со станции "Киевская" - по Кольцевой и Арбатско-Покровской линиям, а также по Филевской линии до "Международной" или "Александровского сада". В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник, 28 мая, в 5:30.