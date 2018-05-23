Бесплатные автобусы запустят 26 и 27 мая на время закрытия участка Филевской линии метро

23 мая 2018 г. Участок Филевской линии метро закроют на выходные из-за ремонта путей

26 и 27 мая будут закрыты на вход и выход станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк", "Пионерская". Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.