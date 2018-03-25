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"Девочку в розовом" из Волоколамска, вопреки обещаниям губернатора, так и не отправили на экскурсию в Голландию
25 мая 2018 г. | Время публикации 17:44 | Последние изменения 19:13
Рубрики: Общество  
 
youtube.com/Volok Video
Семью Тани Лозовой из подмосковного Волоколамска, прославившейся как "девочка в розовом" после мартовского стихийного митинга и характерного жеста в адрес губернатора Московской области, так и не отправили на экскурсию в Голландию, как обещали власти. Об этом "МБХ Медиа" сообщила мама девочки Татьяна Лозова - старшая.

По ее словам, их с Таней также не пускают на полигон "Ядрово", хотя юная активистка ранее вошла в инициативную группу по контролю за дегазацией свалки. "Нам обещали с Танюшей, что мы сможем контролировать процесс, так вот, это все вранье. Мы там были всего лишь два раза", - рассказала Лозова. Оба раза посетить полигон удалось только в первые недели после массовых протестов.

Лозова также сообщила, что в Волоколамске "как воняло, так и воняет", по вечерам и ночью ситуация усугубляется. Кроме того, по словам женщины, в Подмосковье собираются открыть еще три свалки, две из них в деревне Сычи и Рузском районе. Семья Лозовых продолжает ходить на акции за закрытие полигона "Ядрово".

В администрации Волоколамского района не смогли оперативно прокомментировать, почему Таня Лозова и другие участники инициативной группы не могут следить за происходящим на полигоне. Отметим, что информация о процессе дегазации с фотографиями публикуется, например, в Telegram-канале "Ядрово тотальная дегазация".

Напомним, 21 марта десятки детей поступили в больницу Волоколамска с недомоганиями после выбросов со свалки "Ядрово". После этого жители собрались на стихийный митинг, на место приехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Пока он общался с журналистами, в толпе к нему протиснулась 10-летняя Таня Лозова и указав на него пальцем, провела рукой по горлу. Жест девочки стал мемом в интернете.

В начале апреля Воробьев заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва", что власти региона связывались с семьей Тани. "Они сейчас уезжают в Голландию для того, чтобы посмотреть, как ведется переработка мусора там, что за технологии", - сказал губернатор, отметив, что Лозовы поедут на экскурсию за счет областного правительства.

Позже Татьяна Лозова - старшая рассказала журналистам, что предложение поехать в Голландию поступило от самих голландцев, а не от губернатора. Впрочем, с тех пор, по словам женщины, не было "ни звонков, ни писем". Она отметила, что Таня, "конечно, хотела бы поехать, но у нас нет денег ее вывезти самим. Единственная надежда съездить куда-то, это от администрации. Надеюсь, дадут возможность".
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