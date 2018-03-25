"Девочку в розовом" из Волоколамска, вопреки обещаниям губернатора, так и не отправили на экскурсию в Голландию

4 апреля 2018 г. Семья "девочки в розовом" из Волоколамска опровергла информацию о поездке в Голландию за счет подмосковных властей

Губернатор Подмосковья заявил, что семья Тани, прославившейся жестом "кхыть" в его адрес, уезжает в Голландию за счет правительства Московской области, чтобы посмотреть на переработку мусора. Мать девочки заявила, что конкретных предложений не получала.