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Оранжевый уровень опасности погоды объявлен в московском регионе на 26 мая
25 мая 2018 г. | Время публикации 14:00 | Последние изменения 14:19
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
Гидрометцентр России повысил до оранжевого, предпоследнего, уровень погодной опасности в Москве и Московской области на 26 мая. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ночь на субботу в столичном регионе местами ожидаются заморозки до минус двух градусов. Днем температура воздуха в Москве и Подмосковье повысится до 18-20 градусов. Оранжевый уровень означает, что погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба. Имеется вероятность возникновения пожаров в регионе.

Кроме того, в субботу ожидается рекордно высокое для 26 мая атмосферное давление - 762 миллиметра ртутного столба. Прежний рекорд для этого дня принадлежит 1992 году и составляет 759 миллиметров. В воскресенье ночью в Москве будет 7-9 градусов (в центре теплее - 10-12), по области плюс 5-10. Днем в столице 21-23 градуса, в районах Подмосковья 19-24 градуса тепла.
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