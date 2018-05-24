Оранжевый уровень опасности погоды объявлен в московском регионе на 26 мая

24 мая 2018 г. МЧС предупреждает о заморозках в Подмосковье в ночь на субботу

Специалисты советуют "ограничить выход на улицу детей и престарелых людей, исключить выезды за город". Температура местами понизится до минус 2 градусов. Кроме того, в субботу ожидается рекордно высокое для этого дня давление.