Многомиллионные контракты на благоустройство Москвы получают "подвальные" фирмы без сайтов и телефонов Рубрики: Городская инфраструктура

Moscow-Live.ru



Так, благоустройством на севере Москвы займется компания "Ингода", не первый год сотрудничающая с мэрией. Она получила контракты на 782 миллиона рублей. За эти деньги фирма должна установить лавочки, урны, детские площадки, баскетбольные щиты и теннисные столы. Согласно реестру, "Ингода" располагается в цокольном подъезде жилого дома на улице 8 Марта, 1-Я, попросту - в подвале.



Одним из владельцев компании значится житель Подмосковья Николай Запорожский. Еще одна его компания - СМУ-2 - в 2013 году выиграла контракт на благоустройство объекта на Варшавском шоссе и не заплатила исполнителям 83 миллиона рублей, что стало поводом для обращения в суд. Сейчас СМУ-2 проходит процедуру банкротства.



Контракт на благоустройство Борисовских прудов стоимостью 34 миллиона рублей получила компания "ЮГ 2008". К концу лета там должны появиться карусели, спортивные комплексы и подсветка. Владельца компании постоянно меняются. Некоторое время собственником была некая Елена Дедковская. Многие фирмы, в которых она числилась, включены в список предоставлявших недостоверные сведения в Федеральную налоговую службу.



За благоустройство парка "Вагоноремонт" на севере Москвы будет отвечать ООО "Ривьерастрой". Там появится большая беседка со сценой и танцплощадкой, площадка для игры в городки, турники и силовые тренажеры. Собственником значится Сергей Антипят, соучредитель крупной



По данным Daily Storm, впоследствии ТРК взыскивала с Антипята в суде 17,5 миллиона рублей за нанесенный ущерб. Оператор обвинял предпринимателя в том, что с 2011-го по 2016 годы он необоснованно перечислял деньги по фиктивным договорам, заключенным с ООО "Компромисспро". Издание Daily Storm провело эксперимент и проверило компании, получившие от мэрии Москвы многомиллионные контракты на благоустройство разных районов города. Все они оказались недоступны по указанным телефонам, не имеют собственного сайта и офисов по месту регистрации.Так, благоустройством на севере Москвы займется компания "Ингода", не первый год сотрудничающая с мэрией. Она получила контракты на 782 миллиона рублей. За эти деньги фирма должна установить лавочки, урны, детские площадки, баскетбольные щиты и теннисные столы. Согласно реестру, "Ингода" располагается в цокольном подъезде жилого дома на улице 8 Марта, 1-Я, попросту - в подвале.Одним из владельцев компании значится житель Подмосковья Николай Запорожский. Еще одна его компания - СМУ-2 - в 2013 году выиграла контракт на благоустройство объекта на Варшавском шоссе и не заплатила исполнителям 83 миллиона рублей, что стало поводом для обращения в суд. Сейчас СМУ-2 проходит процедуру банкротства.Контракт на благоустройство Борисовских прудов стоимостью 34 миллиона рублей получила компания "ЮГ 2008". К концу лета там должны появиться карусели, спортивные комплексы и подсветка. Владельца компании постоянно меняются. Некоторое время собственником была некая Елена Дедковская. Многие фирмы, в которых она числилась, включены в список предоставлявших недостоверные сведения в Федеральную налоговую службу.За благоустройство парка "Вагоноремонт" на севере Москвы будет отвечать ООО "Ривьерастрой". Там появится большая беседка со сценой и танцплощадкой, площадка для игры в городки, турники и силовые тренажеры. Собственником значится Сергей Антипят, соучредитель крупной рекламной компании ТРК , ранее сотрудничавшей с департаментом СМИ и рекламы Москвы.По данным Daily Storm, впоследствии ТРК взыскивала с Антипята в суде 17,5 миллиона рублей за нанесенный ущерб. Оператор обвинял предпринимателя в том, что с 2011-го по 2016 годы он необоснованно перечислял деньги по фиктивным договорам, заключенным с ООО "Компромисспро".



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