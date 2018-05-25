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В выходные в столице немного похолодает, но к понедельнику начнет теплеть
25 мая 2018 г. | Время публикации 20:00
Рубрики: Погода  
 
Global Look Press
В выходные в столице немного похолодает, но к понедельнику начнет теплеть, сообщает Гидрометцентр России. В субботу, 26 мая, ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ночью температура в Москве 5-7, в центре 8-10 градусов тепла, по области 2-7, местами заморозки до минус двух градусов, ветер северной четверти 3-8 метров в секунду. Днем температура в Москве 18-20, по области 15-20 градусов, ветер слабый.

В воскресенье, 27 мая, также ожидается переменная облачность. Без осадков. Температура ночью в Москве 7-9, в центре 10-12, по области 5-10 градусов тепла, днем в Москве 21-23, по области 19-24 градуса тепла. Ветер западный 5-10 метров в секунду.
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Пятница, 25 мая 2018 г. // Последняя новость 20:00
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