Первые пятиэтажки, попавшие в программу реновации, начнут сносить в конце июня

22 мая 2018 г. Системы поэтажного оповещения о ЧС появятся в домах по программе реновации

Системы поэтажного информирования граждан и системы информирования с помощью домофонов тестируются представителями МЧС и коммунальных служб. Такие проекты реализовывались в четырех домах на юго-западе столицы.