Первые пятиэтажки, попавшие в программу реновации, начнут сносить в конце июня

Демонтаж домов в рамках столичной программы реновации начнется в конце июня текущего года, на данный момент проводятся открытые конкурсы по выбору подрядчиков. Об этом сообщил в интервью РИАМО
руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.
Он добавил, что в рамках программы реновации уже подобраны 242 стартовые площадки, и идет проектирование первых домов. 28 из них могут быть готовы к заселению в 2019 году, и с этого фактически начнется первая волна переселения. Кроме того, технические требования для проектирования домов по программе реновации планируется дополнить положениями об установке внутридомовых и поэтажных систем информирования граждан о чрезвычайных ситуациях
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Ранее сообщалось, что кварталы реновации планируется оборудовать новейшими коммунальными системами жизнеобеспечения. А технические требования на проектирование домов по программе реновации позволят проводить модернизацию домовых систем с учетом новейших технологий и без проблем для жителей этих домов
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Так, лифты новых домов будут оборудованы системами видеонаблюдения, тревожными кнопками и двусторонней голосовой связью с диспетчером. Также в новых домах будет применяться автоматическая передача данных учета электричества и тепловой энергии в городские информационные системы. А баки для раздельного сбора мусора
будут оснащены датчиками контроля наполненности с возможностью передачи информации в городской информационный центр. Основой стандарта реновации должен стать опыт проектирования и строительства домов по разработанным техническим требованиям, а также отзывы граждан, которые будут переселяться в эти дома.