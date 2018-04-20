

Росздравнадзор проверит подмосковную больницу, врачи которой уронили пациентку с каталки Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



В пресс-службе ГСУ СК по Московской области пояснили, что 24 мая местная жительница 1928 года рождения почувствовала себя плохо и ее госпитализировали из дома с жалобами на сердце. Врачи привезли ее в кардиологическое отделение, где пенсионерке стало значительно хуже, и было принято решение о переводе ее в реанимацию. Женщину вывезли на каталке из корпуса кардиологии и должны были отвезти в соседний - реанимационный. В какой-то момент каталка перевернулась и пенсионерка упала на асфальт. Ее отвезли в реанимацию, однако, несмотря на принятые меры, женщина скончалась. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления связи между инцидентом и смертью женщины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



Это не первый скандал такого рода в столичном регионе. Так, в апреле сообщалось о возбуждении уголовного дела после смерти мужчины,



Прождав не менее полутора часов и видя, что состояние мужа "ухудшается на глазах", женщина сама повезла его в приемное отделение Дзержинской городской больницы, но на обследование мужчину вызвали лишь через час, обнаружив предынфарктное состояние. По пути в реанимацию пациент скончался. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей". Росздравнадзор проверит обстоятельства смерти пациентки в Наро-Фоминске, которую врачи уронили на землю при госпитализации в больницу. Как сообщили агентству "Москва" в пресс-службе ведомства, поводом для проверки стала видеозапись, на которой врачи скорой помощи уронили пациентку возле входа в кардиологическое отделение больницы Наро-Фоминска. Ролик с нецензурными комментариями свидетеля опубликован на YouTube В пресс-службе ГСУ СК по Московской области пояснили, что 24 мая местная жительница 1928 года рождения почувствовала себя плохо и ее госпитализировали из дома с жалобами на сердце. Врачи привезли ее в кардиологическое отделение, где пенсионерке стало значительно хуже, и было принято решение о переводе ее в реанимацию. Женщину вывезли на каталке из корпуса кардиологии и должны были отвезти в соседний - реанимационный. В какой-то момент каталка перевернулась и пенсионерка упала на асфальт. Ее отвезли в реанимацию, однако, несмотря на принятые меры, женщина скончалась. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления связи между инцидентом и смертью женщины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Это не первый скандал такого рода в столичном регионе. Так, в апреле сообщалось о возбуждении уголовного дела после смерти мужчины, не дождавшегося медицинской помощи . 20 февраля житель Дзержинска Люберецкого района пожаловался жене на резкие боли в груди. Она вызвала скорую, но ей заявили, что свободных машин нет, поэтому в ближайшее время врачи не приедут.Прождав не менее полутора часов и видя, что состояние мужа "ухудшается на глазах", женщина сама повезла его в приемное отделение Дзержинской городской больницы, но на обследование мужчину вызвали лишь через час, обнаружив предынфарктное состояние. По пути в реанимацию пациент скончался. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей".



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 20 апреля 2018 г. Житель Подмосковья умер, прождав медицинскую помощь 2,5 часа

Житель Дзержинска пожаловался жене на резкие боли в груди, та вызвала скорую, однако свободных машин не оказалось. Спустя полтора часа женщина сама привезла мужа в больницу, но и там пациента приняли только через час. По дороге в реанимацию он умер.



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