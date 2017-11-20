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В аэропортах Москвы задержаны более 20 рейсов, 5 - отменены
25 ноября 2017 г. | Время публикации 11:10 | Последние изменения 11:39
Рубрики: Общественный транспорт  
 
Moscow-Live.ru
В столичных аэропортах утром в субботу отменили и задержали более 20 рейсов, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания". Больше всего задержанных рейсов в "Домодедово" и "Шереметьево".

РИАМО сообщает, что во "Внукове" задержали три рейса, в "Домодедове" задержали девять рейсов, отменили пять, в "Шереметьеве" задержали девять рейсов. Об отменах и задержках рейсов в подмосковном аэропорту Жуковский не сообщается.

Согласно прогнозам синоптиков, погоду в столичном регионе в субботу нельзя назвать ненастной. Осадков не ожидается, при этом обещается небольшой мороз и южный ветер.
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Суббота, 25 ноября 2017 г. // Последняя новость 12:44
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