В аэропортах Москвы задержаны более 20 рейсов, 5 - отменены

В столичных аэропортах утром в субботу отменили и задержали более 20 рейсов, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания". Больше всего задержанных рейсов в "Домодедово" и "Шереметьево".
РИАМО сообщает, что во "Внукове" задержали три рейса, в "Домодедове" задержали девять рейсов, отменили пять, в "Шереметьеве" задержали девять рейсов. Об отменах и задержках рейсов в подмосковном аэропорту Жуковский не сообщается.
Согласно прогнозам синоптиков, погоду
в столичном регионе в субботу нельзя назвать ненастной. Осадков не ожидается, при этом обещается небольшой мороз и южный ветер.