Пользователи Сети обсуждают ролик с малышом, управляющим автомобилем Gelandewagen на МКАД

В Сети появилось пугающее видео, на котором ребенок управляет автомобилем на МКАД. Пользователи осудили поступок взрослых, которые похвастались "способностями" малыша.
Ролик с малышом за рулем Gelandewagen на МКАД появилось в паблике Majorka777, сообщает РЕН ТВ
. Судя по кадрам, ребенок сидит на руках у женщины и сам управляет рулем, ему лишь изредка кто-то помогает. Также на видео слышен голос какого-то мужчины.
"Мелкий с 4-х лет двигается на "Гелике". А вы со скольки лет за рулем??" - подписан пост. Пользователи Сети удивились, как могли взрослые, снявшие и выложившие ролик в Сеть, рисковать жизнью самого ребенка и других участников дорожного движения.