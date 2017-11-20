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Пользователи Сети обсуждают ролик с малышом, управляющим автомобилем Gelandewagen на МКАД
25 ноября 2017 г. | Время публикации 16:40
Рубрики: Происшествия  
 
Global Look Press
В Сети появилось пугающее видео, на котором ребенок управляет автомобилем на МКАД. Пользователи осудили поступок взрослых, которые похвастались "способностями" малыша.

Ролик с малышом за рулем Gelandewagen на МКАД появилось в паблике Majorka777, сообщает РЕН ТВ. Судя по кадрам, ребенок сидит на руках у женщины и сам управляет рулем, ему лишь изредка кто-то помогает. Также на видео слышен голос какого-то мужчины.

"Мелкий с 4-х лет двигается на "Гелике". А вы со скольки лет за рулем??" - подписан пост. Пользователи Сети удивились, как могли взрослые, снявшие и выложившие ролик в Сеть, рисковать жизнью самого ребенка и других участников дорожного движения.
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Суббота, 25 ноября 2017 г. // Последняя новость 18:15
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