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Ховрино обещают железнодорожную станцию рядом со станцией метро и автовокзалом
25 ноября 2017 г. | Время публикации 13:50
Рубрики: Общественный транспорт, Городская инфраструктура  
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Столичные власти планируют построить в 2019 году железнодорожную станцию "Ховрино-2", которая расположится рядом со строящейся станцией метро. Автовокзал в Ховрино планируют сдать летом 2018 года.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, начинается проектирование новой железнодорожной станции "Ховрино-2". "Здесь сложные грунты. Я думаю, что платформа будет готова в 2019 году", - сказал чиновник.

Он отметил, что станция будет расположена рядом со строящейся станцией метро "Ховрино". "Фактически здесь будет создан крупный пересадочный узел. Пассажиры из пригородных электричек смогут спокойно и в комфортных условиях пересесть на Замоскворецкую линию метро", - сказал заммэра.

Он сообщил, что станцию метро "Ховрино" планируется открыть до конца года. "На сегодня станция готова на 97%. Мы готовим ее к передаче службам метрополитена для обкатки", - сказал Хуснуллин. В феврале чиновник утверждал, что станция находится в "высокой степени готовности", а открыть ее могут уже "в течение двух-трех месяцев". Срок сдачи отодвинулся из-за продолжающихся работ на другой станции этой линии - "Беломорской".

Сообщил Хуснуллин и том, что продлевать линию метро за станцию "Ховрино", до Химок или Зеленограда, не планируется. Жители этих городов смогут воспользоваться для передвижения одним из диаметральных радиусов железных дорог. К тому же реконструируется действующая радиальная линия железных дорог, в частности, планируется построить новую платформу около станции метро.

Кроме того, заммэра напомнил, что большой международный автовокзал в Ховрино достроят летом 2018 года. Он расположится рядом со станцией метро "Ховрино" и станет также крупным пересадочным узлом.

Также в субботу Хуснуллин сообщил, что в ряде бывших московских промзон при строительстве жилых кварталов могут появиться новые железнодорожные станции, поскольку "сегодня железнодорожный транспорт в Москве получает новый вектор развития". "Новые узлы будут привязаны к жилым кварталам, людям будет намного проще добираться до места работы или отдыха", - сказал глава стройкомплекса.

Он напомнил, что в настоящее время уже принято решение о строительстве семи дополнительных станций на железных дорогах в Москве. "В частности, уже к 2020 году планируется построить три новые станции на Киевском направлении новых дорог", - заявил Хуснуллин.
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