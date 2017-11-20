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В Москве ищут "мажора", прокатившегося по пешеходным дорожкам у Кремля
25 ноября 2017 г. | Время публикации 12:44 | Последние изменения 12:52
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
ГИБДД Москвы проверяет видео, на котором автомобиль разъезжает по пешеходным дорожкам около Кремля. Автоинспекторы планируют привлечь водителя машины к ответственности.

"Данная видеозапись изучается столичной Госавтоинспекцией с целью привлечения водителя автомобиля к ответственности", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Как сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на телеграм-канал Mash, на появившемся в Сети видео запечатлен некто Илья Савельев, 18-летний сын крупного бизнесмена. На ролике, снятом из салона машины, видно, как парень, чтобы объехать пробки, выехал на своем BMW на тротуар возле Кремля. При этом находившиеся с ним в машине друзья посылают матом пешеходов, которые мешают им проехать.

8 ноября СМИ сообщали о другом подобном инциденте. На видео из Сети было показано, как машина едет по встречной полосе по одной из набережных рядом с Кремлем. В подписи к публикации говорилось: "Ну а что, у Гелика никогда не было официальных результатов краш-теста, почему бы не попробовать провести его самому".
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Суббота, 25 ноября 2017 г. // Последняя новость 12:44
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