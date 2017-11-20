В Москве ищут "мажора", прокатившегося по пешеходным дорожкам у Кремля

8 ноября 2017 г. ГИБДД изучает видеозапись, на которой машина выезжает на встречную полосу возле Кремля

В Instagram появилась видеозапись, на которой машина темного цвета выезжает на встречную полосу и пересекает две сплошные. В подписи к публикации говорится, что у машины "никогда не было официальных результатов краш-теста".