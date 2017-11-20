На Арбате установят памятник российским журналистам, которые были убиты Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru



"Союз журналистов Москвы получил все разрешения, будет проведен художественный конкурс. В Москве, на Арбате, в следующем году будет стоять памятник погибшим журналистам новой России", - сказал глава Союза журналистов Москвы (СЖМ) Павел Гусев.



По словам Гусева, которые передает В 2018 году на Арбате появится памятник погибшим журналистам новой России. Уже получены все разрешения, и скоро будет проведен художественный конкурс."Союз журналистов Москвы получил все разрешения, будет проведен художественный конкурс. В Москве, на Арбате, в следующем году будет стоять памятник погибшим журналистам новой России", - сказал глава Союза журналистов Москвы (СЖМ) Павел Гусев.По словам Гусева, которые передает "Интерфакс" , это будет памятник всем российским журналистам, которые были убиты в течение последних двадцати с лишним лет. "Это для них. Он утвержден, место утверждено. Такой памятник будет", - добавил глава СЖМ.



Предыдущая статья | Следующая статья

