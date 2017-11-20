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На Арбате установят памятник российским журналистам, которые были убиты
25 ноября 2017 г. | Время публикации 17:40 | Последние изменения 17:49
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
В 2018 году на Арбате появится памятник погибшим журналистам новой России. Уже получены все разрешения, и скоро будет проведен художественный конкурс.

"Союз журналистов Москвы получил все разрешения, будет проведен художественный конкурс. В Москве, на Арбате, в следующем году будет стоять памятник погибшим журналистам новой России", - сказал глава Союза журналистов Москвы (СЖМ) Павел Гусев.

По словам Гусева, которые передает "Интерфакс", это будет памятник всем российским журналистам, которые были убиты в течение последних двадцати с лишним лет. "Это для них. Он утвержден, место утверждено. Такой памятник будет", - добавил глава СЖМ.
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Суббота, 25 ноября 2017 г. // Последняя новость 18:15
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