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Выходные в столице будут сухими и морозными
25 ноября 2017 г. | Время публикации 09:15 | Последние изменения 11:36
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
Суббота и воскресенье в столичном регионе обойдутся без осадков. Сухая погода будет сопровождаться несильным морозом, обещают синоптики.

В субботу в Москве и Подмосковье будет сухо и слегка морозно, сообщает ТАСС со ссылкой на Росгидромет. "При переменной облачности обойдется без осадков. Температура в Москве составит минус 2 - ноль, по области будет от минус 4 до плюс 1 градуса", - отметил представитель метеослужбы.

Воскресенье обещает облачную погоду с прояснениями, но все так же без осадков. Ночью в столице столбики термометров покажут минус 4 - минус 6, в Подмосковье - от 2 до 7 градусов мороза. Днем в столице будет минус 2 - ноль, по области - от минус 5 до ноля градусов. И в субботу, и в воскресенье предполагается южный ветер 5-10 м/с.
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Суббота, 25 ноября 2017 г. // Последняя новость 12:44
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