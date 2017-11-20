Выходные в столице будут сухими и морозными Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru



В субботу в Москве и Подмосковье будет сухо и слегка морозно, сообщает



Воскресенье обещает облачную погоду с прояснениями, но все так же без осадков. Ночью в столице столбики термометров покажут минус 4 - минус 6, в Подмосковье - от 2 до 7 градусов мороза. Днем в столице будет минус 2 - ноль, по области - от минус 5 до ноля градусов. И в субботу, и в воскресенье предполагается южный ветер 5-10 м/с. Суббота и воскресенье в столичном регионе обойдутся без осадков. Сухая погода будет сопровождаться несильным морозом, обещают синоптики.В субботу в Москве и Подмосковье будет сухо и слегка морозно, сообщает ТАСС со ссылкой на Росгидромет. "При переменной облачности обойдется без осадков. Температура в Москве составит минус 2 - ноль, по области будет от минус 4 до плюс 1 градуса", - отметил представитель метеослужбы.Воскресенье обещает облачную погоду с прояснениями, но все так же без осадков. Ночью в столице столбики термометров покажут минус 4 - минус 6, в Подмосковье - от 2 до 7 градусов мороза. Днем в столице будет минус 2 - ноль, по области - от минус 5 до ноля градусов. И в субботу, и в воскресенье предполагается южный ветер 5-10 м/с.



Предыдущая статья | Следующая статья

