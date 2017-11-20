Задержан безработный, ограбивший семиклассника в центре города Рубрики: Происшествия

Global Look Press



Как сообщила



"По версии следствия, вечером вблизи жилых домов в Басманном районе подозреваемый, угрожая несовершеннолетнему предметом, похожим на медицинский скальпель, похитил у последнего 500 рублей и мобильный телефон", - сказала Иванова.



Сотрудница Следственного комитета уточнила, что задержанный, который после преступления скрылся, признал вину в полном объеме. Все похищенное и двусторонний шпатель-скальпель, которым злоумышленник угрожал школьнику, было изъято. Суд изберет меру пресечения для подозреваемого в разбойном нападении. В центре Москвы мужчина, угрожая скальпелем, напал на школьника и отобрал у него деньги и телефон. Подозреваемый задержан, ему избирается мера пресечения. Проводится расследование.Как сообщила Агентству городских новостей "Москва" старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по городу Юлия Иванова, следственные органы расследуют уголовное дело по статье "Разбой" в отношении задержанного мужчины 1992 года рождения."По версии следствия, вечером вблизи жилых домов в Басманном районе подозреваемый, угрожая несовершеннолетнему предметом, похожим на медицинский скальпель, похитил у последнего 500 рублей и мобильный телефон", - сказала Иванова.Сотрудница Следственного комитета уточнила, что задержанный, который после преступления скрылся, признал вину в полном объеме. Все похищенное и двусторонний шпатель-скальпель, которым злоумышленник угрожал школьнику, было изъято. Суд изберет меру пресечения для подозреваемого в разбойном нападении.



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