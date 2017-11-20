Гироскутерам и сегвеям готовят правила движения в городе

16 января 2017 г. Гироскутеры и сегвеи пустят на велополосы

Гироскутерам и сегвеям хотят разрешить передвигаться по велополосам. Также специалисты смогут мониторить случаи травмирования пешеходов из-за электрических транспортных средств. Эксперты расходятся во мнениях.