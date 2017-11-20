NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
25
ноября
pda
Поиск
Архив

Гироскутерам и сегвеям готовят правила движения в городе
25 ноября 2017 г. | Время публикации 12:00
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Правила дорожного движения могут появиться и для гироскутеров и сегвеев. В Мосгордуме считают, что эта мера поможет обеспечить транспортную безопасность в столице.

По словам председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, которые приводит РЕН ТВ, столица, как субъект федерации, имеет право устанавливать собственное правовое регулирование на территориях, которые не попадают под правила дорожного движения: парки, метрополитен и другие виды общественного пространства. При этом регламент передвижения на электрических транспортных средствах поспособствует созданию условий для транспортной безопасности.

Ранее в городской думе предлагали пустить гироскутеры и сегвеи на велополосы, чтобы пассажиры этих транспортных средств передвигались по ним в шлемах. Кроме того, в Госдуме собирались мониторить случаи травмирования горожан из-за электрических транспортных средств на пешеходной части.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Гироскутеры и сегвеи пустят на велополосы
16 января 2017 г.
Гироскутеры и сегвеи пустят на велополосы
Гироскутерам и сегвеям хотят разрешить передвигаться по велополосам. Также специалисты смогут мониторить случаи травмирования пешеходов из-за электрических транспортных средств. Эксперты расходятся во мнениях.

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
25.11.2017   12:52
3
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Суббота, 25 ноября 2017 г. // Последняя новость 12:44
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 msk.NEWSru.com
]]>
]]>