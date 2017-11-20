Гироскутерам и сегвеям готовят правила движения в городе

Правила дорожного движения могут появиться и для гироскутеров и сегвеев. В Мосгордуме считают, что эта мера поможет обеспечить транспортную безопасность в столице.
По словам председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, которые приводит РЕН ТВ
, столица, как субъект федерации, имеет право устанавливать собственное правовое регулирование на территориях, которые не попадают под правила дорожного движения: парки, метрополитен и другие виды общественного пространства. При этом регламент передвижения на электрических транспортных средствах поспособствует созданию условий для транспортной безопасности.
Ранее в городской думе предлагали пустить гироскутеры и сегвеи на велополосы
, чтобы пассажиры этих транспортных средств передвигались по ним в шлемах. Кроме того, в Госдуме собирались мониторить случаи травмирования горожан из-за электрических транспортных средств на пешеходной части.