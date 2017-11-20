В Москве построят более 200 безопасных переходов через железнодорожные пути Рубрики: Городская инфраструктура

Global Look Press



Несанкционированные переходы есть почти на каждом перегоне, потому что наш народ всегда хочет срезать дорогу. Однако следование этому желанию совсем не безопасно: за этот год по всей Москве на таких несанкционированных переходах погибли 122 человека. Но теперь сразу в нескольких проблемных точках появятся безопасные переходы, сообщает



Одна из таких точек - у станции метро "Фонвизинская", через Октябрьскую железную дорогу к Марфино. Через дырку в заборе народ там ходит уже лет двадцать - столько же ждет и строительства хоть какого-то перехода. И вот все изменилось. Как рассказал начальник отдела проектирования Департамента строительства Алексей Вершинин, сейчас заканчивается подготовка проектно-сметной документации по поводу строительства подземного пешеходного перехода, а работы начнутся уже в I-II квартале следующего года.



Кроме того, необходимо построить переход в том же Бутырском районе - на улице Яблочкова сразу три проблемные точки. "Несанкционированный путь, связывающий Дмитровское шоссе и улицу Яблочкова, следует прикрыть - поставить там ограждение, - рассказывает глава управы Бутырского района Анзор Алисултанов. - На Яблочкова, 37г, уже началось благоустройство наземного перехода, а на Яблочкова, 43в, он уже есть. Но люди больше десяти лет просят построить подземный: он более безопасный".



А в Марьиной роще через два года появится новый тоннель - автомобильный и пешеходный - под путями от улицы Складочной к улице Двинцев. Это большой проект, который затронет сразу три района. Всего же, как рассказал начальник управления внеуличного транспорта Москомархитектуры Максим Васильев, планируется построить 258 новых переходов: больше 200 отстроят с нуля, а еще 47 реконструируют. Районы на севере Москвы - Алексеевский, Марьина Роща, Бутырский - буквально изрезаны железнодорожными путями. И безопасные пешеходные переходы есть не везде. Теперь эта проблема будет решена.Несанкционированные переходы есть почти на каждом перегоне, потому что наш народ всегда хочет срезать дорогу. Однако следование этому желанию совсем не безопасно: за этот год по всей Москве на таких несанкционированных переходах погибли 122 человека. Но теперь сразу в нескольких проблемных точках появятся безопасные переходы, сообщает "Московский комсомолец" Одна из таких точек - у станции метро "Фонвизинская", через Октябрьскую железную дорогу к Марфино. Через дырку в заборе народ там ходит уже лет двадцать - столько же ждет и строительства хоть какого-то перехода. И вот все изменилось. Как рассказал начальник отдела проектирования Департамента строительства Алексей Вершинин, сейчас заканчивается подготовка проектно-сметной документации по поводу строительства подземного пешеходного перехода, а работы начнутся уже в I-II квартале следующего года.Кроме того, необходимо построить переход в том же Бутырском районе - на улице Яблочкова сразу три проблемные точки. "Несанкционированный путь, связывающий Дмитровское шоссе и улицу Яблочкова, следует прикрыть - поставить там ограждение, - рассказывает глава управы Бутырского района Анзор Алисултанов. - На Яблочкова, 37г, уже началось благоустройство наземного перехода, а на Яблочкова, 43в, он уже есть. Но люди больше десяти лет просят построить подземный: он более безопасный".А в Марьиной роще через два года появится новый тоннель - автомобильный и пешеходный - под путями от улицы Складочной к улице Двинцев. Это большой проект, который затронет сразу три района. Всего же, как рассказал начальник управления внеуличного транспорта Москомархитектуры Максим Васильев, планируется построить 258 новых переходов: больше 200 отстроят с нуля, а еще 47 реконструируют.



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