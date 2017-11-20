Пассажирка МЦК родила на станции, не дождавшись приезда врачей

23 июля 2015 г. Родившей в метро москвичке подарили годовой проездной

Женщине, родившей на станции "Кузьминки" 15 июня, вручили годовой абонемент на проезд, подарочное свидетельство о рождении и сертификат на приобретение товаров в детском магазине. Это первый подобный случай в столичном метро.