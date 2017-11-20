Пассажирка МЦК родила на станции, не дождавшись приезда врачей

В четверг на станции "Кутузовская" МЦК случился нешуточный переполох. Беременная пассажирка, планировавшая проехать с мужем по кольцу, поняла, что начала рожать. Сотрудники ТПУ успешно приняли роды.
Как сообщает ТАСС
со ссылкой на официальный аккаунт железнодорожной магистрали в Telegram, семейная пара планировала проехать по кольцу, но в павильоне будущая мама почувствовала себя плохо. "Сотрудники ТПУ разместили семью в кабинете начальника станции и вызвали скорую, но ребенок решил ее не дожидаться", - говорится в сообщении.
Старший контролер ТПУ Елена Пойдюк не растерялась и приняла роды. Все прошло благополучно, родилась девочка. Маму вместе с новорожденной передали медикам, сообщили в Telegram-канале."Вести. Москва"
сообщают, что девочка, которую назвали Аленой, родилась в кабинете начальника станции, не дождавшись приезда врачей. После появления на свет ребенка завернули во все, что нашлось у сотрудников ТПУ, рассказывает Елена Пойдюк: "Кто-то даже платье принес". Сейчас мама и девочка чувствуют себя хорошо. Женщина говорит, что не ожидала такого поворота событий, поскольку ребенок должен был появиться на свет только через две недели.
Между тем москвичка, родившая 15 июня 2015 года на станции метро "Кузьминки", также не дождавшись приезда скорой, получила в подарок
от метрополитена безлимитный годовой абонемент на проезд, подарочное свидетельство о рождении и сертификат на приобретение товаров в детском магазине.