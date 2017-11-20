В столице на воскресенье объявлен "желтый" уровень погодной опасности

Завтра, 26 ноября, московский регион окажется во власти сильных ветров. Синоптики Гидрометцентра предупредили о "желтом" уровне опасности.
Специалисты обещают порывы ветра до 17 м/с. Они и дадут "желтый" - третий из пяти уровней опасности, который обозначает потенциально опасную погоду, сообщает РИАМО
. Такой же уровень опасности объявили на территориях Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой и Тамбовской областей.
Ранее сообщалось, что в воскресенье будет облачно с прояснениями, без осадков, немного морозно. При этом обещалось, что ветер будет дуть южный до 10 м\с
.