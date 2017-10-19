Более 30 миллионов квадратных метров жилья построят в столице по программе реновации

19 октября 2017 г. В столице будут строить больше жилья за счет бюджета

В следующем году объемы строительства жилья вырастут с 500-600 до 700 тысяч "квадратов", а с 2019 года в столице будет сдаваться не менее миллиона квадратных метров. Это связано с грядущим переселением по программе реновации.