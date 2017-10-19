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Более 30 миллионов квадратных метров жилья построят в столице по программе реновации
25 октября 2017 г. | Время публикации 11:54 | Последние изменения 13:13
Рубрики: Недвижимость  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Обеспеченность паркингами в кварталах, построенных по программе реновации, будет выше, чем в остальных районах Москвы, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Его слова приводятся на официальном сайте стройкомплекса Москвы.

"Сейчас у москвичей уже 4 миллиона автомобилей. По обеспеченности ими мы сравниваемся с американцами. Если в Нью-Йорке - 350 машин на тысячу жителей, то в Москве - 329. За такими темпами никакое дорожное строительство не угонится. Поэтому приходится искать баланс прироста улично-дорожной сети и автомобилизации", - рассказал Хуснуллин. По его словам, более высокая обеспеченность парковочными местами в кварталах, построенных по программе реновации, будет достигнута за счет строительства подземных одноуровневых паркингов под новыми домами, а также за счет строительства многоуровневых паркингов и плоскостных парковок на улицах.

"Где и какие будут созданы? Это требует уже "штучной" работы в каждом доме в отдельности, с учетом того, насколько близко находится станция метро, остановка автобуса и так далее", - пояснил заммэра, подчеркнув, что одним из главных принципов программы реновации является создание дворов без машин, безопасных для детей и других жителей дома.

Кроме того, на конференции MREF-2017 заммэра сообщил, что в рамках программы реновации будет построено более 30 миллионов квадратных метров жилья. "Реновация затронет под снос порядка 16,4 миллиона квадратных метров, но новых мы построим, я думаю, примерно, в два раза больше", - сказал Хуснуллин, слова которого приводит агентство "Москва". Участки, высвободившиеся при сносе и не востребованные городом, выставят на торги для девелоперов не раньше, чем через 5-6 лет.

Хуснуллин также отметил, что программа реновации не окажет сильного влияния на столичный рынок недвижимости. "Конечно, будут какие-то излишки квартир, которые мы будем продавать, но глобального выброса на рынок дополнительной недвижимости не будет", - сказал он. Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что квартиры в домах будут продаваться по рыночной цене, в противном случае строительство может попросту не окупиться.

Еще ранее глава стройкомплекса напомнил, что за три ближайших года за счет бюджета будет построено 2,7 миллиона квадратных метров жилья и более 140 объектов инфраструктуры для их обеспечения. А коммерческий директор ГК "Кортрос" Павел Лепиш заявлял, что программа реновации жилья в столице может со временем закрыть для девелоперов нишу эконом- и комфорт-класса, так как на рынок поступит значительный объем жилья. Другие эксперты также заявили, что квартиры в домах по программе реновации могут стать выгодной инвестицией.
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