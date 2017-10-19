Собянин отверг возможность переноса выборов мэра Москвы Рубрики: Общество

Global Look Press



По словам Венедиктова, вопрос о совмещении выборов мэра столицы с президентскими выборами, которые должны состояться в начале весны, обсуждался на недавней встрече Собянина с главой государства Владимиром Путиным. Главред "Эха" утверждает, что к окончательному решению они не пришли, однако эта тема сейчас изучается в администрации президента.



Собянин, в свою очередь, заверил, что перенос выборов мэра ни с кем не обсуждал. "Алексей Венедиктов опубликовал пост о возможном переносе сроков выборов мэра. При всем уважении к Алексею Алексеевичу, это абсолютный фейк. Никогда и ни с кем этот вопрос не обсуждал и саму идею считаю никчемной", - написал градоначальник на своей странице в социальной сети



Отметим, что накануне газета "Ведомости" опубликовала большое интервью с Собяниным, в котором он сообщил о намерении



"Я считаю своей обязанностью закончить те реформы, которые идут в городе. Я говорю, в частности, о здравоохранении: мы изменили структуру, но там еще нужно многое поднастроить, чтобы система стала действительно комфортной и качественной. Огромные заделы у нас в строительстве метро, транспортных коммуникаций. Казалось бы, оно и само по себе будет строиться, но в нашей стране само по себе ничего не делается. Стоит чуть-чуть расслабиться, не уследить за расходами, и <...> все остановится. И мне будет очень неприятно и больно, если это произойдет", - заявил градоначальник.



Эксперты ранее отмечали, что явка избирателей, поддерживающих "Единую Россию", на выборах мэра может быть заметно ниже, чем не президентских, так как дважды за год мобилизовать москвичей сложно: предположительно она составит 32-35 процентов. Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов утром в среду, 25 октября, заявил , что ему стало известно о вероятном переносе выборов мэра столицы с сентября 2018 года на март. Такую возможность Венедиктов оценил в 50 процентов. Впрочем, вскоре эту информацию опроверг мэр Москвы Сергей Собянин, назвав саму идею "никчемной".По словам Венедиктова, вопрос о совмещении выборов мэра столицы с президентскими выборами, которые должны состояться в начале весны, обсуждался на недавней встрече Собянина с главой государства Владимиром Путиным. Главред "Эха" утверждает, что к окончательному решению они не пришли, однако эта тема сейчас изучается в администрации президента.Собянин, в свою очередь, заверил, что перенос выборов мэра ни с кем не обсуждал. "Алексей Венедиктов опубликовал пост о возможном переносе сроков выборов мэра. При всем уважении к Алексею Алексеевичу, это абсолютный фейк. Никогда и ни с кем этот вопрос не обсуждал и саму идею считаю никчемной", - написал градоначальник на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" Отметим, что накануне газета "Ведомости" опубликовала большое интервью с Собяниным, в котором он сообщил о намерении баллотироваться на новый срок "Я считаю своей обязанностью закончить те реформы, которые идут в городе. Я говорю, в частности, о здравоохранении: мы изменили структуру, но там еще нужно многое поднастроить, чтобы система стала действительно комфортной и качественной. Огромные заделы у нас в строительстве метро, транспортных коммуникаций. Казалось бы, оно и само по себе будет строиться, но в нашей стране само по себе ничего не делается. Стоит чуть-чуть расслабиться, не уследить за расходами, и <...> все остановится. И мне будет очень неприятно и больно, если это произойдет", - заявил градоначальник.Эксперты ранее отмечали, что явка избирателей, поддерживающих "Единую Россию", на выборах мэра может быть заметно ниже, чем не президентских, так как дважды за год мобилизовать москвичей сложно: предположительно она составит 32-35 процентов.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 24 октября 2017 г. Сергей Собянин будет баллотироваться на новый срок на выборах мэра Москвы

Столичный мэр заявил, что "считает своей обязанностью" закончить реформы в городе и не намерен менять нынешнюю должность на другую. Эксперты также полагают, что выборы могут стать для Собянина "тестом" на доверие москвичей.

