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Собянин отверг возможность переноса выборов мэра Москвы
25 октября 2017 г. | Время публикации 14:47
Рубрики: Общество  
 
Global Look Press
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов утром в среду, 25 октября, заявил, что ему стало известно о вероятном переносе выборов мэра столицы с сентября 2018 года на март. Такую возможность Венедиктов оценил в 50 процентов. Впрочем, вскоре эту информацию опроверг мэр Москвы Сергей Собянин, назвав саму идею "никчемной".

По словам Венедиктова, вопрос о совмещении выборов мэра столицы с президентскими выборами, которые должны состояться в начале весны, обсуждался на недавней встрече Собянина с главой государства Владимиром Путиным. Главред "Эха" утверждает, что к окончательному решению они не пришли, однако эта тема сейчас изучается в администрации президента.

Собянин, в свою очередь, заверил, что перенос выборов мэра ни с кем не обсуждал. "Алексей Венедиктов опубликовал пост о возможном переносе сроков выборов мэра. При всем уважении к Алексею Алексеевичу, это абсолютный фейк. Никогда и ни с кем этот вопрос не обсуждал и саму идею считаю никчемной", - написал градоначальник на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Отметим, что накануне газета "Ведомости" опубликовала большое интервью с Собяниным, в котором он сообщил о намерении баллотироваться на новый срок.

"Я считаю своей обязанностью закончить те реформы, которые идут в городе. Я говорю, в частности, о здравоохранении: мы изменили структуру, но там еще нужно многое поднастроить, чтобы система стала действительно комфортной и качественной. Огромные заделы у нас в строительстве метро, транспортных коммуникаций. Казалось бы, оно и само по себе будет строиться, но в нашей стране само по себе ничего не делается. Стоит чуть-чуть расслабиться, не уследить за расходами, и <...> все остановится. И мне будет очень неприятно и больно, если это произойдет", - заявил градоначальник.

Эксперты ранее отмечали, что явка избирателей, поддерживающих "Единую Россию", на выборах мэра может быть заметно ниже, чем не президентских, так как дважды за год мобилизовать москвичей сложно: предположительно она составит 32-35 процентов.
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