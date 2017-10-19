Столичная полиция усилит меры безопасности на сеансах фильма "Матильда"

23 сентября 2017 г. МВД возбудило дело из-за давления на кинотеатры в связи с показом "Матильды"

Как сообщили в МВД, в Москве возбуждено дело по факту принуждения владельцев кинотеатров к отказу от совершения сделки, а также задержан руководитель одной из общественных организаций.