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Столичная полиция усилит меры безопасности на сеансах фильма "Матильда"
25 октября 2017 г. | Время публикации 08:39 | Последние изменения 09:54
Рубрики: Общество  
 
АГН Москва / Любимов Андрей
Сети планируют усилить меры по обеспечению безопасности в столичных и подмосковных кинотеатрах в связи с выходом в прокат фильма "Матильда". Об этом сообщили РИАМО представители сетей кинотеатров Москвы и Московской области.

"Мы находимся на связи с местными отделениями полиции во всех городах, где располагаются кинотеатры объединенной сети, были направлены информационные письма и заявления с просьбой усилить меры по обеспечению безопасности на весь период проката кинокартины", - сказала директор по связям с общественностью объединенной сети кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" Александра Артамонова. Она отметила, что местные отделения полиции будут применять различные меры безопасности в каждом конкретном случае в зависимости от ситуации. Представитель пресс-службы сети кинотеатров "Москино" подчеркнул, что на сеансах ожидается большая посещаемость.

Московская премьера фильма "Матильда" состоялась накануне в кинотеатре "Октябрь" на улице Новый Арбат. Как сообщает агентство "Москва", перед премьерой сотрудники полиции задержали возле кинотеатра семь человек за нарушение общественного порядка. Задержанных доставили в отдел полиции, в отношении них возбуждены административные дела по ст. 20.2. КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").

Напомним, фильм Алексея Учителя "Матильда" рассказывает о романе будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Картина еще до выхода в прокат вызвала широкий резонанс: противников фильма, в числе которых депутат Госдумы Наталья Поклонская, возмутил тот факт, что режиссер перенес на экран любовные отношения императора, канонизированного Русской православной церковью, и танцовщицы. Картину косвенно поддержал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, заявив на пленарном заседании форума "Культура - национальный приоритет" о проявлении агрессии и нетерпимости в сфере культуры.

"Эта агрессия иногда воплощается в преступные деяния. Иногда сводится к преследованию автора, произведение которого еще никто не видел", - сказал Медведев, призвав чиновников "подавлять в себе соблазн объяснять художнику, что он должен делать". Название фильма в речи премьер-министра, впрочем, не прозвучало. Московские власти сообщили, что не намерены вмешиваться в репертуарную политику столичных кинотеатров и "административно запрещать" показ фильма Алексея Учителя.

В конце сентября был задержан глава организации "Христианское государство - Святая Русь", активисты которой разослали директорам кинотеатров письма с требованиями отказаться от проката фильма под угрозой поджога кинотеатров. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 179 УК РФ ("Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения").
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