В Филевском Парке неизбравшийся единоросс "захватил" должность главы местного совета

Представитель партии "Единая Россия" Тигран Мкртчян возглавил вчерашнее заседание муниципальных депутатов в районе Филевский Парк, хоть и потерпел поражение на сентябрьских выборах. Местный мундеп Вадим Коровин на своей странице в Facebook
объяснил возникновение подобной ситуации нежеланием единороссов "расставаться с властью", а действия Мкртчяна он расценил как "захват" заседания совета.
"Если глава муниципального округа не переизбран депутатом, его полномочия прекращаются в день первого заседания новоизбранного совета депутатов. Все полномочия Тиграна Лунтерсовича закончились 28 сентября. Теперь он просто самозванец", - заявил Коровин.
Он также отметил, что Тигран Мкртчян не был главой в предыдущем созыве, а являлся заместителем главы совета депутатов. "Бывшего главу Юдина свои же единороссы убедили уйти на пенсию за полтора месяца до выборов и не выдвигаться. В итоге их прошло всего четверо. "Едро" не может это пережить и не хочет расставаться с властью", - возмутился автор публикации.
Выходом из данной ситуации является избрание депутатами нового главы совета, однако Мкртчян отказался обсуждать этот вопрос на заседании 24 октября. "Повестку для заседания формирует глава муниципального округа. Депутат может внести предложение, подав его вместе с подготовленным проектом решения по вопросу. Все вносимые нами дополнения в повестку были завернуты под формалистскими предлогами. Притом, что к самому и.о. главы есть вопросы по его легитимности", - рассказал
муниципальный депутат Александр Бодриков.
Отметим, что ранее похожая ситуация в начале октября возникла в районе Зюзино
, где бывший глава муниципального округа, представитель партии "Единая Россия" Валентин Щербаков едва не сорвал заседание совета депутатов. Несмотря на то, что его депутатские полномочия истекли еще 20 сентября, Щербаков попытался взять заседание под свой контроль, а затем, потерпев неудачу, начал в приказном порядке требовать от новоизбранных депутатов-единороссов покинуть зал, где проходило собрание.