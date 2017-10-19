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Мэрия одобрила проведение двух акций "Новой оппозиции" в День народного единства
25 октября 2017 г. | Время публикации 15:59
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Столичная мэрия одобрила проведение организованных оппозицией марша и митинга на двух площадках в Москве в День народного единства 4 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря департамента региональной безопасности города Елену Романову. По ее словам, общее заявленное количество участников акции - до 15 тысяч человек.

Марш и митинг пройдут в двух местах: в районе Октябрьского поля на северо-западе и в районе Люблино на юго-востоке Москвы. В первом случае акция начнется в 14:00 и продлится 2 часа, на нее заявлено 5 тысяч участников. В Люблино оппозиционное мероприятие пройдет с 13:00 до 15:00, на него заявлено до 10 тысяч человек. Организаторам обеих акций является движение "Новая оппозиция".

Как сообщалось ранее, в Люблино "Новая оппозиция" собиралась провести "русский марш". Шествие предполагается провести по улице Перерва, а последующий митинг состоится у памятника солдату Отечества. В уведомлении организаторов говорилось, что "лозунги и атрибутика не будут носить экстремистской направленности". В прошлом году аналогичное шествие собрало 350 человек при заявке в 10 тысяч.
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