Мэрия одобрила проведение двух акций "Новой оппозиции" в День народного единства

20 октября 2017 г. Националисты уведомили мэрию о проведении "Русского марша" в День народного единства

Традиционное шествие планируется провести по улице Перерва, митинг планируется у памятника солдату Отечества. В акции заявлены 5 тысяч участников, лозунги и атрибутика "не будут носить экстремистской направленности".