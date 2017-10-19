Социальные выплаты в Москве могут увеличиться более чем в два раза Рубрики: Экономика

Moscow-Live.ru



"После обсуждения с Советом ветеранов Москвы выхожу с инициативой о повышении минимальной московской пенсии с 14,5 до 17,5 тысяч рублей. Увеличение доплат пенсий коснётся более миллиона пожилых людей", — сказал Собянин. Мэр также предложил повысить в два раза ежемесячную денежную компенсацию ветеранам труда, ветеранам Москвы, участникам обороны Москвы, труженикам тыла и гражданам, пострадавшим от политических репрессий.



Как отметил градоначальник, базовые пособия на ребёнка в малообеспеченной семье повысятся в 2-5 раз, "причем, в наибольшей степени на детей в возрасте до трех лет, когда мама еще не может выйти на работу". Новые размеры пособий на детей старше трех лет и пособия многодетными семьям и семьям, воспитывающим детей-инвалидов при этом повысить в два раза. А размер пособия матери-одиночке вырастет до 15 тысяч рублей вместо нынешних 3-5 тысяч.



Власти Москвы повысят социальные выплаты льготным категориям граждан: пенсии столичных пенсионеров вырастут до 17,5 тысяч рублей, пособия малообеспеченным семьям вырастут в 5 раз, а выплаты матерям-одиночкам увеличатся до 15 тысяч рублей, заявил мэр столицы Сергей Собянин, выступая с ежегодным отчётом в Мосгордуме. Его цитирует РИА "Новости" "После обсуждения с Советом ветеранов Москвы выхожу с инициативой о повышении минимальной московской пенсии с 14,5 до 17,5 тысяч рублей. Увеличение доплат пенсий коснётся более миллиона пожилых людей", — сказал Собянин. Мэр также предложил повысить в два раза ежемесячную денежную компенсацию ветеранам труда, ветеранам Москвы, участникам обороны Москвы, труженикам тыла и гражданам, пострадавшим от политических репрессий.Как отметил градоначальник, базовые пособия на ребёнка в малообеспеченной семье повысятся в 2-5 раз, "причем, в наибольшей степени на детей в возрасте до трех лет, когда мама еще не может выйти на работу". Новые размеры пособий на детей старше трех лет и пособия многодетными семьям и семьям, воспитывающим детей-инвалидов при этом повысить в два раза. А размер пособия матери-одиночке вырастет до 15 тысяч рублей вместо нынешних 3-5 тысяч.



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Мэр Сергей Собянин заявил, что с марта уровень доходов неработающего пенсионера увеличится на 2,5 тысячи рублей. Увлекаться социальными расходами власти, впрочем, не планируют, особенно если они идут в ущерб городским стройкам.

