Учителей московской школы заставляют следить за учениками в соцсетях Общество Рубрики: Дети

Moscow-Live.ru



Приказ, изданный в школе 17 октября, обязывает классных руководителей заниматься "профилактикой негативных явлений" и выявлять "факты вовлечения несовершеннолетних в деятельность асоциальных сообществ", руководствуясь неким алгоритмом проведения мониторинга социальных сетей. 23 октября появилась напечатанная версия, которую должны прочитать и подписать учителя.



По словам самих учителей, впервые об этом приказе стало известно еще 2 октября, когда состоялась встреча с юристом. Распространяется ли эта практика на остальные школы и иные учебные заведения Москвы, неизвестно, однако проект постановления "Об антитеррористической защищенности организаций, осуществляющих образовательную деятельность" был опубликован еще в апреле 2014 года. Тогда Министерство образования и науки РФ предложило образовательным учреждениям следить за интернет-активностью преподавателей и учеников под видом защиты от террористической угрозы, тогда как сейчас это преподносится как профилактика асоциальной деятельности. Учителя опасаются, что на деле речь может идти о банальной слежке.



На собрании руководство школы сообщило преподавателям, что теперь их обязанностью, которую обещали прописать даже в рабочем договоре, будет ведение "профилактического мониторинга" активности их учеников во всех популярных социальных сетях. Классные руководители будут отслеживать: в какие группы вступают учащиеся, что они вывешивают на своих стенах, кого добавляют в друзья. Что должны делать учителя, если ученик, например, вступил в закрытую группу или секретный чат, неизвестно. К тому же с "Алгоритмом проведения мониторинга", которыми учителя обязаны руководствоваться, их никто не ознакомил.



"Их не волнует, как мы будем это делать. Приказ разрабатывали люди, которые не в курсе, как все происходит, — говорит одна из преподавательниц. — Ведь те же группы могут носить одно название, а суть иметь другую. Допустим, вступил ребенок в группу, где фанатеют и практикуют удушения, а она называется "Ромашка". Учитель и не знает, что в ней происходит. Если ребенок случайно задушит себя, то виноват в конечном счете будет классный руководитель, потому что должен был проконтролировать". По их мнению, авторы приказа намерены просто переложить ответственность на педагогов, не желая самостоятельно заниматься профилактикой нашумевших "групп смерти". А настоящие группы будут "лучше прятаться" и маскироваться.



Учителя называют приказ "бесполезным", но полагают, что "все учительское сообщество погудит, повозмущается, но смирится. Потому что у него такой менталитет — они все проглатывают". На то, что школьникам очень часто не хватает личного контакта с учителем, авторы приказа также не обращают внимания.



В пресс-службе департамента образования инициативу школы пока не прокомментировали, в то время как директор школы Алла Шурухина объяснила, что приказ был подписан с целью оградить детей от опасностей в интернете. Как передает



Учителей московской школы номер 2120 обязали следить за своими учениками в социальных сетях под предлогом "профилактики негативных явлений". Как сообщает портал "Такие дела" , от учителей потребовали мониторить деятельность школьников в соцсетях в свободное от основной работы время, при этом не разъяснив механизмов предупреждения "негативных явлений". То, что это по сути является вторжением в частную жизнь, чиновников также не волнует.Приказ, изданный в школе 17 октября, обязывает классных руководителей заниматься "профилактикой негативных явлений" и выявлять "факты вовлечения несовершеннолетних в деятельность асоциальных сообществ", руководствуясь неким алгоритмом проведения мониторинга социальных сетей. 23 октября появилась напечатанная версия, которую должны прочитать и подписать учителя.По словам самих учителей, впервые об этом приказе стало известно еще 2 октября, когда состоялась встреча с юристом. Распространяется ли эта практика на остальные школы и иные учебные заведения Москвы, неизвестно, однако проект постановления "Об антитеррористической защищенности организаций, осуществляющих образовательную деятельность" был опубликован еще в апреле 2014 года. Тогда Министерство образования и науки РФ предложило образовательным учреждениям следить за интернет-активностью преподавателей и учеников под видом защиты от террористической угрозы, тогда как сейчас это преподносится как профилактика асоциальной деятельности. Учителя опасаются, что на деле речь может идти о банальной слежке.На собрании руководство школы сообщило преподавателям, что теперь их обязанностью, которую обещали прописать даже в рабочем договоре, будет ведение "профилактического мониторинга" активности их учеников во всех популярных социальных сетях. Классные руководители будут отслеживать: в какие группы вступают учащиеся, что они вывешивают на своих стенах, кого добавляют в друзья. Что должны делать учителя, если ученик, например, вступил в закрытую группу или секретный чат, неизвестно. К тому же с "Алгоритмом проведения мониторинга", которыми учителя обязаны руководствоваться, их никто не ознакомил."Их не волнует, как мы будем это делать. Приказ разрабатывали люди, которые не в курсе, как все происходит, — говорит одна из преподавательниц. — Ведь те же группы могут носить одно название, а суть иметь другую. Допустим, вступил ребенок в группу, где фанатеют и практикуют удушения, а она называется "Ромашка". Учитель и не знает, что в ней происходит. Если ребенок случайно задушит себя, то виноват в конечном счете будет классный руководитель, потому что должен был проконтролировать". По их мнению, авторы приказа намерены просто переложить ответственность на педагогов, не желая самостоятельно заниматься профилактикой нашумевших "групп смерти". А настоящие группы будут "лучше прятаться" и маскироваться.Учителя называют приказ "бесполезным", но полагают, что "все учительское сообщество погудит, повозмущается, но смирится. Потому что у него такой менталитет — они все проглатывают". На то, что школьникам очень часто не хватает личного контакта с учителем, авторы приказа также не обращают внимания.В пресс-службе департамента образования инициативу школы пока не прокомментировали, в то время как директор школы Алла Шурухина объяснила, что приказ был подписан с целью оградить детей от опасностей в интернете. Как передает агентство "Москва" со ссылкой на слова директора, приказ является ее инициативой.



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