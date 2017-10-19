Электрички могут пустить по новым маршрутам через центр города

Москва обсуждает с РЖД и Минтрансом проект превращения пригородных радиальных маршрутов в диаметральные, заявил мэр столицы Сергей Собянин в Московской городской думе. Как передает корреспондент РБК
, власти проложат сквозные маршруты пригородных поездов через центр города.
"Сегодня поезд приходит на вокзал, пассажиры пересаживаются, весь состав разворачивается и едет обратно, - пояснил столичный мэр. - А так он будет проходить через центр города, пассажиры смогут из одной точки за МКАД доехать в другую буквально за 25 минут". К примеру, вместо маршрута "Калуга-Москва" может быть запущен "Калуга-Дмитров". Если хотя бы 3-4 таких диаметра удастся сделать, это уже будет революция".
Радиальные пригородные направления планируется объединить "в одну колею", и поезда будут ехать без остановок и с небольшими интервалами. Маршруты проложат на существующих железнодорожных путях, частично их реконструировав, прокладывать новые пути не планируется. По словам чиновника, это "сложный проект, который требует и финансирования, и времени", но у него "есть перспектива". "Пригородная железнодорожная колея - огромное достояние города и московского региона. Нужно использовать ее для улучшения движения", - заявил Собянин. Также в ближайшие годы будут реализованы проекты улучшения движения на Ярославском, Курском, Горьковском, Киевском и Смоленских направлениях Московской железной дороги.
Это не первая идея такого рода: ранее в ОАО "РЖД" заявили, что для пассажиров дальнего следования могут организовать раннюю высадку
в отдаленных районах Москвы. Предполагалось, что такая мера поможет разгрузить центр города и железнодорожные вокзалы, а также сделает более комфортным прибытие тех пассажиров, которым нужно выйти на периферии. Однако эта идея не была реализована: эксперты отмечали, что сейчас пассажиры, прибывшие на поезде, могут добраться до нужного места при помощи как минимум двух линий метро, а остановки на периферии потребуют корректировки графика движения электричек и увеличат время в пути. В 2015 году заммэра Москвы Марат Хуснуллин заявил, что часть функций вокзалов примут на себя транспортно-пересадочные узлы
, однако не была реализована и эта идея.