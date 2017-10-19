Электрички могут пустить по новым маршрутам через центр города

13 марта 2017 г. Поезда дальнего следования могут начать останавливаться в дальних районах Москвы

Остановочные пункты для пассажиров дальнего следования разгрузят центр и сделают более комфортным прибытие тех пассажиров, которым нужно выйти на периферии. Эксперты отмечают, что отдаленным районам не хватает транспорта.