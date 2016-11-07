18 новых мостов планируется построить через Москву-реку

10 июля 2017 г. Мост через старое русло Москвы-реки в районе "ЗИЛ" начнут строить в этом году

В южной части территории бывшего завода "ЗИЛ" создадут дорожную сеть и построят мост через старое русло Москвы-реки длинной 678 метров. Также планируется укрепить берег реки и обустроить набережную в районе строительства.