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18 новых мостов планируется построить через Москву-реку
26 апреля 2018 г. | Время публикации 13:05
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Moscow-Live.ru
Власти Москвы запланировали перекинуть через Москву-реку 18 новых мостов. Как сообщается на сайте столичного стройкомплекса, сейчас реку пересекают порядка 30 мостов, однако размещены они неравномерно, нарушая связанность территории города и увеличивая перепробег транспорта. Эту проблему и планируется решить с помощью нового строительства.

Два из 18 мостов уже начали строить: один из них свяжет строящуюся Южную рокаду с районами Марьино и Печатники на юго-востоке города. Второй строят на территории ЗИЛ через старое русло Москвы-реки от проспекта Андропова до Южнопортовой улицы. Другие мосты появятся на магистрали на продолжении Рублевского шоссе в МФЦ в Рублево-Архангельском, на магистрали от Волоколамского шоссе до Строгинского шоссе, на магистрали улица Свободы — Живописная улица через Москву-реку и на ней же через канал имени Москвы. Также будут возведены мосты на участках улица Народного Ополчения — улица Нижние Мневники (Северо-Западная хорда), в створе Новозаводской улицы на Мневниковскую пойму до улицы Нижние Мневники, в створе 3-го Силикатного проезда и в створе Берегового проезда.

Еще несколько мостов появятся на северном дублере Кутузовского проспекта, в створе 1-го Красногвардейского проезда со съездом на Пресненскую набережную, на участке от улицы 1905 года до набережной Тараса Шевченко, на магистрали вдоль МЦК и еще один вдоль левого берега Москвы-реки (участок от ТТК до проспекта Андропова). Также планируется связать реку на магистрали вдоль левого берега Москвы-реки (участок от проспекта Андропова до магистрали Печатники — Братеево), в створе Коломенской улицы в районе Печатники до Шоссейной улицы, в створе улицы Перерва — проектируемый проезд 5113 в районе Нагатино-Садовники, на Юго-Восточной хорде (в створе Шоссейной улицы) и на Донецкой улице.

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