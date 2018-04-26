Аэропорты Москвы будут работать с перерывами 4, 6 и 9 мая

Аэропорты московской воздушной зоны будут работать с ограничениями 4, 6 и 9 мая в связи с подготовкой к параду Победы и его проведением. Об этом сообщает "Интерфакс"
со ссылкой на ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения в РФ".
В указанные дни воздушное пространство в районе аэропорта Шереметьево будет закрыто с 10:40 до 11:05, в районе Внуково - с 10:50 до 11:15, в районе Домодедово - с 10:50 до 11:15. В районе аэропорта Остафьево полеты будут недоступны с 10:50 до 11:15, Жуковского - с 10:50 до 11:15.
Ограничения являются незначительными и не окажут серьезного влияния на штатную работу воздушных гаваней, в частности Шереметьево, Домодедово и Внуково, отметили в госкорпорации. Авиакомпании и аэропорты предупреждены о грядущих ограничениях. В случае плохой погоды 4-го и 6 мая тренировки воздушной части парада пройдут 5-го и 8 мая.
В этом году парадный строй авиации включает 73 летательных аппарата
- по числу "победных" лет. Над Красной площадью пролетят стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты Ан-124 и Ил-76МД, истребители Су-35С, Су-30СМ, МиГ-29, МиГ-31, фронтовые бомбардировщики Су-34 и Су-24М, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52, Ми-24П.
В прошлом году воздушную часть парада Победы пришлось отменить
из-за непогоды. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил тогда, что облачность была "почти 150 метров, а авиация ниже 500 метров облачности, по условиям безопасности, лететь не должна".
При этом мэрия Москвы выделяла 98 миллионов рублей на обеспечение хорошей погоды в День Победы. Контракт был заключен с "Агентством атмосферных технологий" (АТТЕХ). Как писал РБК
, в апреле подрядчик получил 30-процентный авансовый платеж за этот этап работ.
Замдиректора АТТЕХ Василий Мартанов заявил, что задача обеспечить безоблачное небо над Москвой в День Победы не ставилась. По его словам, добиться хорошей погоды с помощью современных технологий можно только при определенных, наиболее простых, метеоусловиях.
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд пояснил, что если через Москву идет хорошо выраженный фронт, то какое бы количество реагентов ни было использовано, повлиять на положение дел невозможно. Поэтому, прежде чем браться за работу, каждый раз нужно оценивать ситуацию.