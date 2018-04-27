В трех аэропортах столичного региона ввели штрафы за переодевание в туалете и сидение на полу Рубрики: Общество

Global Look Press



"Поправки появились по просьбе представителей аэропортов Московской области, которые пожаловались на отсутствие единых правил поведения на аэровокзалах и возможности привлечь к ответственности за нарушения порядка", - поясняется на



Кроме того, у аэропортов не было возможности влиять на нелегальных таксистов, которые создавали трудности при подъезде к терминалам. Поправки в региональный КоАП регулируют оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, парковку автомобилей, общественное питание, розничную торговлю и поведение самих пассажиров.



Штрафом в 100 рублей будут наказываться засорение территории аэропорта, загромождение проходов, нарушения при пользовании эскалаторами, лифтами, креслами в зоне ожидания. В частности, под запрет попадает "нахождение в лежачем положении" на креслах, лавках, ступенях и полу. Сидеть на ступенях и полу тоже запрещается, как и ставить багаж на кресла или ступени эскалатора.



Наказание предусмотрено за прослушивание музыки без наушников, бег по эскалаторам и траволаторам, передвижение по аэропорту "верхом на животных" и на любых колесных средствах, за исключением инвалидных колясок. Более суровые штрафы введены за длительное нахождение в аэропорту без билета вне гостиниц и капсульных отелей - от 2,5 до пяти тысяч рублей.



Столько же придется заплатить за купание или прием душа, а также стирку и переодевание в местах, не предназначенных для этих целей. "Если у пассажира нет билета или посадочного талона, то сперва сотрудники аэропорта попросят уйти, если человек откажется, то его оштрафуют. Такие меры направлены на бездомных, конечно же", - пояснили



Также ответственность установлена за нарушение порядка при оформлении багажа или регистрации, досмотре - все пассажиры должны находиться строго в пределах предназначенных зон. Кроме того, в аэропорт нельзя приводить животных, за исключением питомцев, которые едут вместе с хозяевами в путешествие и прошли ветеринарный контроль, собак-поводырей и служебных животных. Если оставить их без присмотра, можно получить штраф от одной до двух тысяч рублей. Рассматривать правонарушения будут мировые судьи Московской области, но, как поведение пассажиров будет регулироваться, неизвестно. В аэропортах установят информационные стенды о правилах поведения, за нарушение которых введены штрафы. Московская областная дума ввела ответственность за нарушение правил поведения в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковском, которые находятся на территории Подмосковья. Теперь пассажиров могут оштрафовать за сидение на полу аэропорта или переодевание в туалете."Поправки появились по просьбе представителей аэропортов Московской области, которые пожаловались на отсутствие единых правил поведения на аэровокзалах и возможности привлечь к ответственности за нарушения порядка", - поясняется на сайте Мособлдумы Кроме того, у аэропортов не было возможности влиять на нелегальных таксистов, которые создавали трудности при подъезде к терминалам. Поправки в региональный КоАП регулируют оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, парковку автомобилей, общественное питание, розничную торговлю и поведение самих пассажиров.Штрафом в 100 рублей будут наказываться засорение территории аэропорта, загромождение проходов, нарушения при пользовании эскалаторами, лифтами, креслами в зоне ожидания. В частности, под запрет попадает "нахождение в лежачем положении" на креслах, лавках, ступенях и полу. Сидеть на ступенях и полу тоже запрещается, как и ставить багаж на кресла или ступени эскалатора.Наказание предусмотрено за прослушивание музыки без наушников, бег по эскалаторам и траволаторам, передвижение по аэропорту "верхом на животных" и на любых колесных средствах, за исключением инвалидных колясок. Более суровые штрафы введены за длительное нахождение в аэропорту без билета вне гостиниц и капсульных отелей - от 2,5 до пяти тысяч рублей.Столько же придется заплатить за купание или прием душа, а также стирку и переодевание в местах, не предназначенных для этих целей. "Если у пассажира нет билета или посадочного талона, то сперва сотрудники аэропорта попросят уйти, если человек откажется, то его оштрафуют. Такие меры направлены на бездомных, конечно же", - пояснили РБК в Мособлдуме.Также ответственность установлена за нарушение порядка при оформлении багажа или регистрации, досмотре - все пассажиры должны находиться строго в пределах предназначенных зон. Кроме того, в аэропорт нельзя приводить животных, за исключением питомцев, которые едут вместе с хозяевами в путешествие и прошли ветеринарный контроль, собак-поводырей и служебных животных. Если оставить их без присмотра, можно получить штраф от одной до двух тысяч рублей. Рассматривать правонарушения будут мировые судьи Московской области, но, как поведение пассажиров будет регулироваться, неизвестно. В аэропортах установят информационные стенды о правилах поведения, за нарушение которых введены штрафы.



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