В столице после серии пикетов задержали 40 обманутых дольщиков ЖК "Царицыно"

В столице задержали не менее 40 обманутых дольщиков жилого комплекса "Царицыно", устроивших серию одиночных пикетов на Тверской улице. Об этом сообщает ОВД-Инфо
со ссылкой на очевидца.
Более ста дольщиков стояли вдоль Тверской улицы, от Кремля и далее по Ленинградскому проспекту до станции метро "Динамо" с плакатами, призывающими достроить ЖК "Царицыно" или заставить страховые компании исполнить свои обязательства в отношении дольщиков.
Ранее на этой неделе дольщики ЖК "Царицыно" заселились в недостроенный дом и вывесили из окон баннер с надписью "Собянин, сдержи слово! Начни стройку в 2018", говорится на сайте Novostroy.ru
. Почти сразу после заселения дольщиков задержала полиция.
В середине января они объявили бессрочную голодовку в здании правительства Москвы. Тогда с дольщиками связался помощник заммэра Москвы по вопросам строительства Марата Хуснуллина и спрашивал об их намерениях. Через несколько часов троих голодающих задержали и доставили в ОВД для профилактической беседы.
Строительство ЖК "Царицыно" началось в 2006 году. Первый комплекс должен был состоять из 15 высотных корпусов. Застройщик обещал сдать объект к 2012 году, хотя разрешительную документацию на строительство он получил только в 2009 году. Однако это не помешало организовать рядом строительство не менее масштабного ЖК "Царицыно-2".
В итоге первый корпус в "Царицыно-1" был сдан только в 2013 году, а сейчас, по данным потерпевших, построено восемь корпусов. В "Царицыно-2" возвели только бетонные каркасы будущих зданий. В 2017 году против главы компании-застройщика ОАО "Московский комбинат хлебопродуктов" Игоря Пинкевича было возбуждено уголовное дело, он находится под арестом
.
Согласно материалам дела, Пинкевич затевал строительство для того, чтобы использовать привлеченные средства дольщиков на погашение долгов своего основного бизнеса - зерновой компании "Настюша". По словам обманутых дольщиков, расследование продвинулось после того, как они сами выяснили, что значительная часть из 60 миллиардов рублей, собранных с них, была направлена ГК "Настюша" на другие проекты или выведена за границу.
В столичный реестр пострадавших участников долевого строительства включено 4155 обманутых дольщиков ЖК "Царицыно", передает ТАСС. По другим данным, обманутыми оказались более 6 тысяч человек. В феврале мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о масштабном плане городских властей по решению проблемы обманутых дольщиков и, в частности, о достройке "Царицыно"
через процедуру банкротства инвестора и передачу долгостроя городской организации, которая станет новым застройщиком.
Пинкевич говорил, что готов передать площадку любой компании или структуре, на которую укажут городские власти и мэр Москвы. В проблемной компании уточнили, что долгострой могут передать путем передачи акций "Московского комбината хлебопродуктов", на балансе которого находятся земля под жилым комплексом и права на застройку.