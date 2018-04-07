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В столице после серии пикетов задержали 40 обманутых дольщиков ЖК "Царицыно"
26 апреля 2018 г. | Время публикации 15:30 | Последние изменения 15:36
Рубрики: Недвижимость  
 
© РИА Новости / Андрей Стенин
В столице задержали не менее 40 обманутых дольщиков жилого комплекса "Царицыно", устроивших серию одиночных пикетов на Тверской улице. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на очевидца.

Более ста дольщиков стояли вдоль Тверской улицы, от Кремля и далее по Ленинградскому проспекту до станции метро "Динамо" с плакатами, призывающими достроить ЖК "Царицыно" или заставить страховые компании исполнить свои обязательства в отношении дольщиков.



Ранее на этой неделе дольщики ЖК "Царицыно" заселились в недостроенный дом и вывесили из окон баннер с надписью "Собянин, сдержи слово! Начни стройку в 2018", говорится на сайте Novostroy.ru. Почти сразу после заселения дольщиков задержала полиция.

В середине января они объявили бессрочную голодовку в здании правительства Москвы. Тогда с дольщиками связался помощник заммэра Москвы по вопросам строительства Марата Хуснуллина и спрашивал об их намерениях. Через несколько часов троих голодающих задержали и доставили в ОВД для профилактической беседы.

Строительство ЖК "Царицыно" началось в 2006 году. Первый комплекс должен был состоять из 15 высотных корпусов. Застройщик обещал сдать объект к 2012 году, хотя разрешительную документацию на строительство он получил только в 2009 году. Однако это не помешало организовать рядом строительство не менее масштабного ЖК "Царицыно-2".

В итоге первый корпус в "Царицыно-1" был сдан только в 2013 году, а сейчас, по данным потерпевших, построено восемь корпусов. В "Царицыно-2" возвели только бетонные каркасы будущих зданий. В 2017 году против главы компании-застройщика ОАО "Московский комбинат хлебопродуктов" Игоря Пинкевича было возбуждено уголовное дело, он находится под арестом.

Согласно материалам дела, Пинкевич затевал строительство для того, чтобы использовать привлеченные средства дольщиков на погашение долгов своего основного бизнеса - зерновой компании "Настюша". По словам обманутых дольщиков, расследование продвинулось после того, как они сами выяснили, что значительная часть из 60 миллиардов рублей, собранных с них, была направлена ГК "Настюша" на другие проекты или выведена за границу.

В столичный реестр пострадавших участников долевого строительства включено 4155 обманутых дольщиков ЖК "Царицыно", передает ТАСС. По другим данным, обманутыми оказались более 6 тысяч человек. В феврале мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о масштабном плане городских властей по решению проблемы обманутых дольщиков и, в частности, о достройке "Царицыно" через процедуру банкротства инвестора и передачу долгостроя городской организации, которая станет новым застройщиком.

Пинкевич говорил, что готов передать площадку любой компании или структуре, на которую укажут городские власти и мэр Москвы. В проблемной компании уточнили, что долгострой могут передать путем передачи акций "Московского комбината хлебопродуктов", на балансе которого находятся земля под жилым комплексом и права на застройку.
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