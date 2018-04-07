В столице после серии пикетов задержали 40 обманутых дольщиков ЖК "Царицыно"

7 апреля 2018 г. Усиление контроля за долевым строительством в Москве начнут с "дорожной карты" по достройке ЖК "Царицыно"

Столичные власти намерены усилить контроль за реализацией проектов долевого строительства. В частности, в течение нескольких недель они создадут "дорожную карту" по достройке ЖК "Царицыно".