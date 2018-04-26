

Детский омбудсмен Москвы призвал родителей не бросать детей в игровых комнатах ТЦ Рубрики: Дети

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович | Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович | © РИА Новости / Алексей Мальгавко



По словам омбудсмена, исследование показало, что 85% детей сегодня не может обойтись без гаджетов. "Наблюдается резкий рост обращения к интернету при переходе детей от 12 к 15 годам. В это время родители теряют контроль над своими детьми: 60% родителей признаются, что не знают, чем занимаются их дети в Сети. Да, у детей есть право на интернет, но есть очень тревожные вещи - почти каждый пятый школьник получает предложение дружить от незнакомых взрослых. Мне кажется, мы недостаточно работаем в этом направлении", - сказал Бунимович.



Еще одной проблемой, по словам Бунимовича, стали детские игровые комнаты в торговых центрах, правовой статус которых совершенно не ясен. "Мы настаиваем на том, чтобы такие комнаты находились только на первом этаже. Уважаемые родители, проведите досуг вместе со своими детьми, что же вы их бросаете? Это опасно в самом разном плане, не только в пожарном отношении. Мы будем уделять этому больше внимания, жёстче относиться к этому и принимать меры", - сказал Бунимович.



Уполномоченный отметил, что намерен выступать с инициативой об установлении нормативов для сотрудников детских комнат. "Важно, чтобы у них была медкнижка, разрешение на работу с детьми", - пояснил детский омбудсмен, которого цитирует



Отметим, что внимание этой проблеме было решено уделить после пожара в торговом центре Уполномоченный по правам в ребенка в Москве Евгений Бунимович в этом году намерен уделить особое внимание безопасности детей в интернете и в развлекательных комнатах торговых центров. Об этом омбудсмен сообщил на пресс-конференции, его слова приводит РАПСИ По словам омбудсмена, исследование показало, что 85% детей сегодня не может обойтись без гаджетов. "Наблюдается резкий рост обращения к интернету при переходе детей от 12 к 15 годам. В это время родители теряют контроль над своими детьми: 60% родителей признаются, что не знают, чем занимаются их дети в Сети. Да, у детей есть право на интернет, но есть очень тревожные вещи - почти каждый пятый школьник получает предложение дружить от незнакомых взрослых. Мне кажется, мы недостаточно работаем в этом направлении", - сказал Бунимович.Еще одной проблемой, по словам Бунимовича, стали детские игровые комнаты в торговых центрах, правовой статус которых совершенно не ясен. "Мы настаиваем на том, чтобы такие комнаты находились только на первом этаже. Уважаемые родители, проведите досуг вместе со своими детьми, что же вы их бросаете? Это опасно в самом разном плане, не только в пожарном отношении. Мы будем уделять этому больше внимания, жёстче относиться к этому и принимать меры", - сказал Бунимович.Уполномоченный отметил, что намерен выступать с инициативой об установлении нормативов для сотрудников детских комнат. "Важно, чтобы у них была медкнижка, разрешение на работу с детьми", - пояснил детский омбудсмен, которого цитирует агентство "Москва" Отметим, что внимание этой проблеме было решено уделить после пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, где погибли 60 человек. Очаг возгорания находился на верхнем, четвертом этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ При пожаре в торговом центре в Кемерово погибли четверо детей





Twitter Facebook ВКонтакте Пробки в Москве Баллы по шкале Яндекс.Пробок 26.04.2018 19:11 9 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00