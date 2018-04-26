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В столице раскрыли сеть аптек, зарабатывавших на наркоманах 5 миллионов рублей в сутки
26 апреля 2018 г. | Время публикации 13:21
Рубрики: Криминал  
 
Moscow-Live.ru
Сотрудники МВД провели масштабный рейд по московским аптекам, в результате чего накрыли группу подозреваемых в незаконном сбыте сильнодействующих лекарств наркозависимым. Об этом сообщается на сайте столичного главка ведомства.

В ходе рейда правоохранители проверили 38 аптек, которые партиями продавали наркоманам контролируемые препараты без рецепта и кассового чека. Для дополнительного обогащения аптеки так же продавали лекарства, подлежащие предметно-количественному учету. Наценка составляла от 550 до 1500 процентов: участники группы зарабатывали более 5 миллионов рублей в сутки.

Сотрудники МВД изъяли более 18 тысяч таблеток, две тысячи флаконов, системные блоки компьютеров, деньги и материальные ценности на сумму свыше 10 миллионов рублей, а также документы, имеющие значение для расследования. Возбуждено восемь уголовных дел по статье 234 УК РФ (Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта). Лидеры и активные участники преступной группы задержаны.
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