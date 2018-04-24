Власти Москвы сообщили о новой заявке сторонников Навального на акцию 5 мая в другом месте

25 апреля 2018 г. Власти Москвы предложили перенести акцию Навального 5 мая с Тверской на проспект Сахарова

В мэрии сообщили, что сторонники оппозиционера согласились провести в четверг переговоры о переносе шествия и митинга 5 мая на проспект Академика Сахарова. Организаторы рассчитывали на шествие по Тверской и митинг на Манежной площади.