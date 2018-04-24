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Власти Москвы сообщили о новой заявке сторонников Навального на акцию 5 мая в другом месте
26 апреля 2018 г. | Время публикации 18:20 | Последние изменения 18:27
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Власти Москвы получили новую заявку от сторонников Алексея Навального о проведении шествия по Бульварному кольцу от Страстного бульвара с митингом на проспекте Академика Сахарова 5 мая. Об этом "Интерфаксу" сообщил руководитель столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников.

"Мы готовы рассмотреть этот вариант и постараемся в кратчайшие сроки ответить", - сказал чиновник. Он напомнил, что по закону власти обязаны дать ответ на уведомление о массовой акции не позднее чем за три дня до мероприятия. По словам Черникова, вопрос требует согласования с Минобороны из-за подготовки к параду Победы.

Глава департамента не уточнил, кто именно выступил заявителем акции. В аккаунтах самого Навального, его московского штаба и ближайших соратников ничего не говорится о переговорах с мэрией по поводу 5 мая. При упоминании акции в Москве Навальный и его команда указывают в соцсетях первоначально запланированное место и время ее проведения - Тверская улица, 14:00.

Ранее сообщалось, что юрист Фонда борьбы с коррупцией Навального Любовь Соболь подала уведомление о шествии 5 мая от площади Тверская Застава до здания Госдумы с митингом на Манежной площади. Власти Москвы отказали в проведении акции в центре города из-за мероприятий по случаю майских праздников и Дня Победы и предложили оппозиции традиционные площадки в Люблино и Щукино.

Навальный назвал отказ мэрии незаконным и призвал действовать "по конституции", то есть выходить 5 мая на Тверскую вопреки запрету властей. После этого в мэрии заявили, что готовы к переговорам и могут разрешить митинг на проспекте Сахарова. Напомним, анонсированная оппозиционером общероссийская акция под лозунгом "Путин нам не царь" приурочена к инаугурации президента России, которая пройдет 7 мая.

По мнению Навального, Путин считает, что прошедшие выборы наделили его "царскими полномочиями", и "намеревается управлять Россией как личной собственностью в интересах своих, своей семьи и узкой правящей группы". В связи с этим Навальный призвал россиян, которые не голосовали за Путина или проигнорировали выборы президента, за два дня до инаугурации выйти на улицы своих городов протестовать "против коррупции, установления монархии, неравенства, цензуры и беззакония", "за право быть гражданами своей страны".
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