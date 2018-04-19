Движение на улицах в центре Москвы перекроют к вечеру из-за репетиции парада Победы

Вечером 26 апреля с 17:00 ожидаются перекрытия улиц в центре столицы в связи с репетицией парада Победы. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте
столичного Центра организации дорожного движения. Водителей просят заранее планировать свой маршрут и по возможности пользоваться общественным транспортом.
Так, на улице Нижние Мневники, Звенигородском шоссе, улицах Красная Пресня, Баррикадной, Садовой-Кудринской, Триумфальной площади и улице Тверской перекрытия будут действовать с 17:00 до окончания движения колонны. С 18:00 будут вводиться перекрытия на Тверской улице от Триумфальной площади до Моховой улицы, Моховой улице от Большой Никитской до Тверской улицы, улице Охотный Ряд от Тверской улицы до Большой Дмитровки.
Красную площадь, Кремлевскую набережную, Боровицкую площадь, улицы Моховую, Воздвиженку и Новый Арбат, а также Новинский бульвар, Садовую-Кудринскую, Тверскую, Болотную улицы, Болотную площадь, Большой Москворецкий и Большой Каменный мосты планируется закрыть для автомобилистов с 22:40 с открытием движения по мере прохождения колонны. Ограничения движения ожидаются и в некоторые другие дни
вплоть до 9 мая.
Изменится и режим работы метрополитена: с 18:00 станции метро "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Библиотека имени Ленина" будут работать только на вход и пересадку. Аналогичные ограничения вводятся 3, 6 и 9 мая.
Как сообщили "Интерфаксу"
в Минобороны РФ, в репетиции примут участие 33 парадных расчета пеших колонн,
более 12,5 тысяч военнослужащих, свыше 150 единиц современного вооружения и военной техники. Ночная тренировка на Красной площади предполагает вынос
Знамени Победы, приветствие министра обороны РФ, прохождение торжественным маршем, проезд военной техники из состава механизированной колонны, организацию музыкального сопровождения. Следующая ночная тренировка состоится 3 мая, генеральная репетиция - 6 мая.