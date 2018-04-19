Движение на улицах в центре Москвы перекроют к вечеру из-за репетиции парада Победы

19 апреля 2018 г. Движение транспорта в Москве ограничат с 20 апреля по 9 мая в связи с репетициями и парадом Победы

В пятницу и субботу с 22:00 по мере прохождения колонны закроют парадную площадку полигона в Алабино, Киевское и Минское шоссе, МКАД и ряд улиц. Также в разные дни будут вводиться поэтапные перекрытия в центре.