Вторая за две недели женщина скончалась в Москве после пластической операции

24 апреля 2018 г. В Москве возбудили уголовное дело после смерти женщины во время пластической операции

Трагедия произошла 15 апреля в частной клинике в Чапаевском переулке во время операции по увеличению груди. По предварительным данным, пациентка не пришла в себя после наркоза. Точную причину смерти установит судмедэкспертиза.