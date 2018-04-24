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Вторая за две недели женщина скончалась в Москве после пластической операции
26 апреля 2018 г. | Время публикации 18:46
Рубрики: Криминал  
 
moscow.sledcom.ru
Столичные следователи возбудили уголовное дело по факту смерти девушки после пластической операции. Как сообщается на сайте московского управления Следственного комитета, операция прошла в частной клинике на Троицкой улице. После процедуры состояние 29-летней пациентки ухудшилось.

Скорая помощь доставила ее в городскую клиническую больницу, где, несмотря на оказанную помощь, девушка скончалась 25 апреля. Уголовное дело возбуждено по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека).

В клинике и дома у ее руководителей и сотрудников прошли обыски с изъятием документации. Устанавливаются все пострадавшие от действий частного медицинского центра. По данным источников РБК в ГУ МВД по Москве, пациентка поступила в НИИ имени Склифосовского еще 12 апреля из Клинического медицинского центра эстетической косметологии, стоматологии и гинекологии после повторной ринопластики.

Это уже вторая гибель после пластической операции за последние две недели. 15 апреля 32-летняя женщина скончалась во время операции по увеличению груди в частной клинике в Чапаевском переулке. По предварительным данным, пациентка не пришла в себя после наркоза. По данным СМИ, трагедия произошла в клинике "Триумф палас".
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Четверг, 26 апреля 2018 г. // Последняя новость 18:46
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