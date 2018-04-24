Вторая за две недели женщина скончалась в Москве после пластической операции

Столичные следователи возбудили уголовное дело по факту смерти девушки после пластической операции. Как сообщается на сайте
московского управления Следственного комитета, операция прошла в частной клинике на Троицкой улице. После процедуры состояние 29-летней пациентки ухудшилось.
Скорая помощь доставила ее в городскую клиническую больницу, где, несмотря на оказанную помощь, девушка скончалась 25 апреля. Уголовное дело возбуждено по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека).
В клинике и дома у ее руководителей и сотрудников прошли обыски с изъятием документации. Устанавливаются все пострадавшие от действий частного медицинского центра. По данным источников РБК
в ГУ МВД по Москве, пациентка поступила в НИИ имени Склифосовского еще 12 апреля из Клинического медицинского центра эстетической косметологии, стоматологии и гинекологии после повторной ринопластики.
Это уже вторая гибель после пластической операции за последние две недели. 15 апреля 32-летняя женщина скончалась во время операции по увеличению груди
в частной клинике в Чапаевском переулке. По предварительным данным, пациентка не пришла в себя после наркоза. По данным СМИ, трагедия произошла в клинике "Триумф палас".