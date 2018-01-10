В преддверии ЧМ-2018 в столице могут запретить рекламные граффити на стенах домов

Москва в преддверии ЧМ-2018 планирует запретить рекламные граффити на стенах домов. По данным мэрии, треть таких изображений расположена на маршрутах проезда команд, где посторонняя реклама запрещена обязательствами России перед ФИФА, сообщает "Коммерсант"
со ссылкой на осведомленный источник.
По данным газеты, департамент рекламы и СМИ Москвы подготовил поправки к городскому закону о благоустройстве, которые позволят запретить в столице "партизанский маркетинг" и существенно усложнят размещение рекламы на стенах домов. В ближайшее время их планируется внести в Мосгордуму.
В пресс-службе департамента подтвердили разработку таких поправок, уточнив, что речь идет лишь об упорядочении нанесения граффити, которое раньше никак не регламентировалось. Как уточнил представитель ведомства Константин Горохов, новые правила предполагают запрет рекламы в граффити и ряд ограничений - например, текстовая часть не сможет занимать более 30%.
Каждому легальному граффити потребуется дизайн-проект, согласованный в худсовете при Архитектурном совете Москвы и утвержденный в Москомархитектуре
. Предписания на удаление несогласованных рисунков будут выдавать Мосжилинспекция, ОАТИ и Мосгорнаследие в зависимости от статуса дома.
Между тем, по данным департамента, в последние два года количество поверхностей, используемых под рекламные граффити, выросло с 44 до 166: речь в первую очередь идет о загруженных магистралях и улицах в центре. Ежегодный оборот этого рынка мэрия оценивает в миллиард рублей. Граффити интересны рекламодателям как альтернативный инструмент в наружной рекламе, и бренды активно используют эту возможность, в том числе делая акцент на предстоящий ЧМ-2018.
Эксперты отмечают, что инициатива мэрии отбросит рынок стрит-арта на несколько лет назад: по их словам, нет смысла запрещать все коммерческие граффити из-за игроков, которые воспринимают стрит-арт исключительно как носитель рекламы. К тому же, по их словам, любое качественное изображение всегда лучше, чем голая стена.
Рядовые же интернет-пользователи отмечают, что в столице довольно много качественных граффити, которые при других условиях могли бы украсить город, однако чиновники предпочитают тупо закрашивать их
, не предлагая по сути ничего взамен.