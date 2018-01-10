В преддверии ЧМ-2018 в столице могут запретить рекламные граффити на стенах домов

16 января 2018 г. Правила нанесения граффити на дома появятся в столице

Дизайн-проект граффити необходимо будет согласовать не менее чем с 2/3 собственников многоквартирного дома и Москомархитектурой, а возможность нанести рисунок будет предусмотрена договором. Реклама в граффити будет запрещена.