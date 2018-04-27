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Митинг в поддержку Telegram пройдет 30 апреля на проспекте Сахарова в Москве
26 апреля 2018 г. | Время публикации 19:24 | Последние изменения 20:43
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Митинг против блокировки Telegram, против Роскомнадзора и цензуры пройдет 30 апреля на проспекте Академика Сахарова. Организатором выступает Либертарианская партия России, акция согласована с мэрией, сообщается на сайте мероприятия. Копия ответа из мэрии опубликована в Telegram-канале Digital Resistance 30.04.

Согласно документу за подписью первого замглавы департамента региональной безопасности Москвы Василия Олейника, с 14:00 до 15:00 запланировано шествие по улице Маши Порываевой и проспекту Академика Сахарова, митинг пройдет с 15 до 16 часов. Заявленное число участников - до пяти тысяч человек.

"Блокировка Telegram - это национальный позор: ни одно государство, претендующее на лидерство в XXI веке, не должно препятствовать развитию собственных технологий и цифровому прогрессу. Роскомнадзор нарушает нормы Конституции РФ и фундаментальные права и свободы человека", - говорится на сайте акции.

- Дуров: компромисс между Telegram и ФСБ был изначально невозможен


Организаторы митинга выступают за отставку главы Роскомнадзора Михаила Жарова и ликвидацию ведомства, отмену "закона Яровой" и других законов против интернета, за прекращение уголовного преследования за лайки и репосты, а также за проверку лоббистов законов против интернета на коррупцию.

22 апреля сторонники свободного доступа в интернет по призыву создателя заблокированного мессенджера Telegram Павла Дурова запустили бумажные самолетики - символы "цифрового сопротивления". 16 апреля на Лубянке задержали активистов, запускавших бумажные самолетики в знак протеста против блокировки мессенджера. Среди них были Мария Алехина и Дмитрий Энтео, суд назначил им по 100 часов обязательных работ.

Решение суда о блокировке Telegram было вынесено по иску Роскомнадзора, поданному 6 апреля. Суд постановил ограничить доступ к мессенджеру немедленно до исполнения сервисом обязанностей по передаче ключей шифрования ФСБ. 16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram.

В рамках борьбы с мессенджером под блокировку попало около 18 миллионов IP-адресов Amazon, Google, Microsoft и других компаний. Telegram при этом остается доступен за счет изменения IP-адресов. В результате операторы блокируют подсети, что приводит к проблемам с доступом к другим сайтам.

Потери российских компаний от блокировки Telegram могут составить один миллиард долларов. Столько же по итогам года могут потерять американские Amazon и Google. Совет Общества научных работников опубликовал обращение к премьер-министру Дмитрию Медведеву, в котором выразил возмущение массовыми перебоями в работе множества научных и образовательных интернет-ресурсов, поисковых систем и серверов электронной почты из-за попыток Роскомнадзора заблокировать Telegram.
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