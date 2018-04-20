

Жительница Подмосковья умерла после отказа в госпитализации Рубрики: Происшествия

ivanteevka.tv



По словам родственников, за день до этого, 13 апреля, девушку уже доставляли в эту же больницу с подозрением на тот же диагноз, однако врачи сказали, что показаний для госпитализации нет. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения медицинским персоналом больницы своих профессиональных обязанностей. Из медучреждения изъяли всю необходимую документацию, назначена судебно-медицинская экспертиза.



На прошлой неделе в Подмосковье возбудили уголовное дело после смерти мужчины, который ГСУ СК России по Московской области возбудил дело после гибели пациентки в больнице Пушкинского района. Как сообщается на сайте ведомства , 14 апреля в хирургическое отделение больницы города Ивантеевки с предварительным диагнозом "мастит, подозрение на сепсис" экстренно поступила 29-летняя местная жительница. Ей провели операцию, но на следующий день она скончалась, не приходя в сознание.По словам родственников, за день до этого, 13 апреля, девушку уже доставляли в эту же больницу с подозрением на тот же диагноз, однако врачи сказали, что показаний для госпитализации нет. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения медицинским персоналом больницы своих профессиональных обязанностей. Из медучреждения изъяли всю необходимую документацию, назначена судебно-медицинская экспертиза.На прошлой неделе в Подмосковье возбудили уголовное дело после смерти мужчины, который 2,5 часа ждал медицинскую помощь . Житель Дзержинска жаловался на резкие боли в груди, но скорая не приехала к нему из-за отсутствия свободных машин. В больнице его тоже долго не принимали, так как все врачи были заняты. Только через час мужчину вызвали в кабинет на ЭКГ: выяснилось, что у него предынфарктное состояние. По пути в реанимацию пациент скончался.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 20 апреля 2018 г. Житель Подмосковья умер, прождав медицинскую помощь 2,5 часа

Житель Дзержинска пожаловался жене на резкие боли в груди, та вызвала скорую, однако свободных машин не оказалось. Спустя полтора часа женщина сама привезла мужа в больницу, но и там пациента приняли только через час. По дороге в реанимацию он умер.



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