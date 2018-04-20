Жительница Подмосковья умерла после отказа в госпитализации

ГСУ СК России по Московской области возбудил дело после гибели пациентки в больнице Пушкинского района. Как сообщается на сайте ведомства
, 14 апреля в хирургическое отделение больницы города Ивантеевки с предварительным диагнозом "мастит, подозрение на сепсис" экстренно поступила 29-летняя местная жительница. Ей провели операцию, но на следующий день она скончалась, не приходя в сознание.
По словам родственников, за день до этого, 13 апреля, девушку уже доставляли в эту же больницу с подозрением на тот же диагноз, однако врачи сказали, что показаний для госпитализации нет. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения медицинским персоналом больницы своих профессиональных обязанностей. Из медучреждения изъяли всю необходимую документацию, назначена судебно-медицинская экспертиза.
На прошлой неделе в Подмосковье возбудили уголовное дело после смерти мужчины, который 2,5 часа ждал медицинскую помощь
. Житель Дзержинска жаловался на резкие боли в груди, но скорая не приехала к нему из-за отсутствия свободных машин. В больнице его тоже долго не принимали, так как все врачи были заняты. Только через час мужчину вызвали в кабинет на ЭКГ: выяснилось, что у него предынфарктное состояние. По пути в реанимацию пациент скончался.