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Кафе в жилом доме оштрафовали за сильный запах шаурмы
26 апреля 2018 г. | Время публикации 09:36
Рубрики: Происшествия  
 
Global Look Press
Суд по представлению столичного управления Роспотребнадзора оштрафовал кафе "Шаурма-гриль", расположенное на первом этаже жилого дома. Как сообщается на сайте ведомства, проверка была проведена по итогам жалоб на запах в квартирах.

В ходе проверки заведения по адресу: улица Миклухо-Маклая, д. 43, было установлено, что система вентиляции смонтирована с нарушением санитарно-эпидемиологических нормативов, удаление отработанного воздуха проводится через воздуховод, выведенный около окна на уровне первого этажа жилого дома. Кроме того, производственное помещение, электрический гриль и аппарат для шаурмы не были оборудованы вытяжными системами.

По факту нарушений Черемушкинский районный суд признал владельца кафе виновным в совершении административного правонарушения по статье 6.4 КоАП РФ и назначил ему штраф в размере двух тысяч рублей. Ему также выдано предписание об устранении выявленных нарушений до 7 мая.

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