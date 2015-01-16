Кафе в жилом доме оштрафовали за сильный запах шаурмы

Суд по представлению столичного управления Роспотребнадзора оштрафовал кафе "Шаурма-гриль", расположенное на первом этаже жилого дома. Как сообщается на сайте
ведомства, проверка была проведена по итогам жалоб на запах в квартирах.
В ходе проверки заведения по адресу: улица Миклухо-Маклая, д. 43, было установлено, что система вентиляции смонтирована с нарушением санитарно-эпидемиологических нормативов, удаление отработанного воздуха проводится через воздуховод, выведенный около окна на уровне первого этажа жилого дома. Кроме того, производственное помещение, электрический гриль и аппарат для шаурмы не были оборудованы вытяжными системами.
По факту нарушений Черемушкинский районный суд признал владельца кафе виновным в совершении административного правонарушения по статье 6.4 КоАП РФ и назначил ему штраф в размере двух тысяч рублей. Ему также выдано предписание об устранении выявленных нарушений до 7 мая.