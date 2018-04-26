

Москвичей предупредили о грозе и усилении ветра Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru



Спасатели рекомендуют быть осторожными и внимательными во время непогоды, не находиться у водоемов, а при сильном ветре обходить рекламные щиты. Также рекомендуется припарковаться при управлении транспортным средством во избежание ДТП, паркуя автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. В случае необходимости рекомендуется звонить по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-22-22. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о грозе и усилении ветра. Как сообщается на сайте ведомства , в ближайшие часы с сохранением вечером в Москве ожидается усиление западного ветра с порывами 12-17 метров в секунду, в отдельных районах гроза.Спасатели рекомендуют быть осторожными и внимательными во время непогоды, не находиться у водоемов, а при сильном ветре обходить рекламные щиты. Также рекомендуется припарковаться при управлении транспортным средством во избежание ДТП, паркуя автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. В случае необходимости рекомендуется звонить по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-22-22.



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