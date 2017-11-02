Станции велопроката возобновили работу в Москве после зимы

20 апреля 2018 г. Пилотный проект бесстанционного велопроката запустят в столице после ЧМ-2018

Чтобы не допустить "хаотичного разбрасывания" велосипедов, власти намерены определить места для них с помощью системы ГЛОНАСС. Кроме того, после чемпионата в Москве заработает сервис с поминутной арендой электросамокатов.