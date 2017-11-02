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Станции велопроката возобновили работу в Москве после зимы
26 апреля 2018 г. | Время публикации 14:38
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
АГН "Москва" / Зыков Кирилл
В Москве стартовал сезон велопроката: в этом сезоне открылось 50 дополнительных станций с обычными велосипедами и пять станций с электровелосипедами. Тарифы остались прежними, а с 9 июня специально к чемпионату мира по футболу будет введен тариф со страховкой и бесплатным проездом в течение 60 минут (сейчас 30 минут). Об этом сообщается на сайте мэрии.

В новом сезоне велопрокат появился в Таганском, Басманном, Южнопортовом районах и Лефортово. Станции установлены рядом с выходами из метро и МЦК, на территориях арт-кластеров Artplay и "Винзавод", рядом с парками и зонами отдыха. Дополнительные станции велопроката появились около делового центра "Москва-Сити".

После реконструкции прокат вернулся на Садовое кольцо, 1-ю Тверскую-Ямскую улицу, Краснопресненскую, Пречистенскую, Смоленскую и Ростовскую набережные, Волхонку и Пречистенку. Таким образом, москвичам доступно 430 станций на 4120 велосипедов и 12 станций электропроката на 260 велосипедов.

Стоимость проката на сутки составляет 150 рублей, на месяц - 600 рублей, на весь сезон, до 31 октября включительно, - 1200 рублей. Поездки до получаса включены в стоимость абонемента, более длительные оплачиваются дополнительно. Каждый год в столице будет появляться по 50 новых станций проката на 500 велосипедов. К 2024 году планируется охватить ими все жилые и офисные районы в пределах МКАД. Также в городе заработают прокаты самокатов и велосипедов без станций.
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