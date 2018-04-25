Москвичей призвали отказаться от поездок на авто из-за сильного ветра

25 апреля 2018 г. Желтый уровень опасности объявлен в столице на 26 апреля из-за сильного ветра

25 и 26 апреля в городе может выпасть до 11 миллиметров осадков, или четверть месячной нормы. Кроме того, в среду в Москве ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду, в четверг местами - до 17 метров в секунду.