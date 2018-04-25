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Москвичей призвали отказаться от поездок на авто из-за сильного ветра
26 апреля 2018 г. | Время публикации 10:17
Рубрики: Погода  
 
Global Look Press
Власти Москвы призвали водителей отказаться от использования личного автотранспорта 26 апреля в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Днем ожидается сильный ветер. Призываем москвичей быть внимательными на дороге и соблюдать ПДД, не парковаться у деревьев и рекламных щитов, по возможности пользоваться общественным транспортом", - говорится в сообщении. Горожан также попросили сообщать о поломках светофоров и знаков по телефону 3210.

Как сообщили ранее в Гидрометцентре, в течение дня в столице ожидается дождь и порывистый ветер. Днем температура воздуха в столице составит от 12 до 14 градусов тепла. Юго-восточный ветер изменится на западный с порывами 5-10 метров в секунду, местами порывы будут достигать 17 м/с. Ночью вероятность дождя сохранится, температура опустится до 5-7 градусов, ветер западный, порывами до 5-10 метров в секунду

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