Подмосковному ветерану, полвека жившему в бараке, новую квартиру выделили через три месяца после смерти

Семья ветерана Великой Отечественной войны Владимира Ручкина спустя 12 лет получила положенную ему по закону квартиру в Подмосковье. Однако сам ветеран до этого события не дожил - в октябре Ручкин умер в возрасте 92 лет. Чиновники, отказывавшиеся признать аварийным барак без коммунальных удобств, где ветеран с парализованной женой прожили полвека, по-видимому уйдут от наказания. Уголовное дело о халатности уже закрыли, передают "Вести"
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Владимир Ручкин с 2005 года добивался улучшения жилищных условий. Его дощатый барак в деревне Исаково в сельском поселении Луневское Солнечногорского района Московской области буквально разваливался, но местные чиновники отказывались признавать его аварийным. Кроме того, соцработники отказывались приезжать к парализованной жене Ручкина - ветерану тыла, так как это "экономически невыгодно"
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Сначала Ручкину предлагали сделать ремонт в бараке, а затем потребовали провести за его счет экспертизу, которая доказала бы непригодность жилья для проживания. Между тем по федеральному закону "О ветеранах" Ручкин имел право на получение жилья в первоочередном порядке и не раз обращался с этим вопросом в администрацию Луневского. В мае 2017 года следственные органы возбудили против чиновников уголовное дело
о халатности, признав существенное нарушение прав и законных интересов ветерана.
В октябре, после вмешательства Следственного комитета, власти Солнечногорского района все-таки признали
жилье Ручкина непригодным. Однако незадолго до этого ветеран скончался, причем его родственникам даже не предложили помочь с организацией похорон. Спустя три месяца супруге Ручкина выделили квартиру. Вручение ключей проходило в торжественной обстановке, возле дома даже развернули выставку военной техники с плакатом "Потомки будут благодарны".
Власти отказались комментировать журналистам телеканала, почему выделение ветерану законного жилья растянулось на 12 лет. Позже глава администрации Солнечногорска Алексей Баутин заявил, что "перед ветеранами боевых действий надо исполнять свои обязательства", но "это должно быть законным путем".