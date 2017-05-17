Подмосковному ветерану, полвека жившему в бараке, новую квартиру выделили через три месяца после смерти

5 октября 2017 г. В Подмосковье после вмешательства СК все-таки признали непригодным дом ветерана с туалетом во дворе. Но жилец уже умер

Владимир Ручкин более 10 лет добивался улучшения жилищных условий, но чиновники отказывались признавать дом аварийным. После того, как СК возбудил дело о халатности, власти все-таки изменили решение. 92-летний ветеран до него уже не дожил.