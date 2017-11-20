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После аварии у метро "Славянский бульвар" по распоряжению мэра Москвы проверены 8000 рейсовых автобусов
26 декабря 2017 г. | Время публикации 14:28 | Последние изменения 16:45
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
В Москве после аварии с рейсовым автобусом маршрута 818 ("Славянский бульвар" - центр "Сколково"), который въехал в подземный переход и сбил 14 выходящих из метро людей (4 погибли, 10 ранены), проведена внеплановая проверка автопарков перевозчиков, официально обслуживающих маршруты в столице.

По распоряжению мэра Сергея Собянина проверен парк "Мосгортранса" и частных перевозчиков, работающих по государственным контрактам. На балансе этих предприятий свыше 8000 автобусов. Их проверили к 05:00 26 декабря, сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Так как одной из версий произошедшей трагедии является отказ тормозной системы автобуса (по крайней мере, это утверждает 58-летний водитель Виктор Тихонов), то у всего рейсового автотранспорта проверены системы торможения и все оборудование, от которого зависит безопасность перевозки пассажиров, - двигатели, трансмиссии и т.д. Кроме того, проверили документы о плановом техническом обслуживании подвижного состава.

Кроме того, как сообщает ТАСС, около 9 тысяч водителей автобусов городских и частных перевозчиков были проверены в Москве после ДТП на Кутузовском проспекте. Медицинский осмотр водителей перед выходом на линию - один из наиболее важных моментов. Для этого Мосгортранс использует автоматизированную систему, которая каждый день не допускают к работе в среднем 0,4% водителей от общего количества (примерно 40 человек). Но это не влияет на работу общественного транспорта.

Как рассказал заммэра Максим Ликсутов на оперативном совещании столичного правительства, по итогам этих проверок, все автобусы были допущены для работы с пассажирами. "Сегодня мы полностью перевозки осуществляем в плановом порядке", - сказал он.

Мэр Москвы Сергей Собянин также распорядился усилить контроль за техническим состоянием автобусов, работающих на городских маршрутах в предстоящие праздники.

"Прошу усилить контроль в предпраздничные и праздничные дни и организовать эту работу совместно с Московской областью", - заявил мэр на совещании правительства.

По факту ДТП, повлекшему смерть четырех человек, возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". 58-летний водитель считается задержанным, но находится в нейрохирургическом отделении больницы имени Боткина, у него диагностировано кровоизлияние в мозг. произошедшее в результате сильного удара. Накануне, сразу после аварии, он уже дал предварительные показания. Водителя допрашивал лично глава ГИБДД Москвы генерал-майор Виктор Коваленко, который попросил выйти всех из машины и дать ему пообщаться с Тихоновым тет-а-тет. Итог этой беседы неизвестен. Но сегодня повторно допросить 58-летнего водителя Виктора Тихонова пока не удается - его состояние тяжелое.
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