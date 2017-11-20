После аварии у метро "Славянский бульвар" по распоряжению мэра Москвы проверены 8000 рейсовых автобусов

26 декабря 2017 г. Опознаны все четверо погибших при аварии с автобусом в Москве. Двое из 11 пострадавших - в тяжелом состоянии

58-летний водитель автобуса, въехавшего в переход у метро "Славянский бульвар, также госпитализирован в нейрохирургическое отделение больницы имени С.П. Боткина с кровоизлиянием в мозг. Его не могут допросить из-за состояния здоровья.