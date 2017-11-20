Родственники погибших и пострадавшие в ДТП с автобусом получат выплаты от властей Москвы, области и по ОСАГО

26 декабря 2017 г. После аварии у метро "Славянский бульвар" по распоряжению мэра Москвы проверены 8000 рейсовых автобусов

По распоряжению мэра проверен парк "Мосгортранса" и частных перевозчиков, работающих по госконтрактам, так как одной из версий произошедшей трагедии был отказ тормозной системы автобуса. Проверка завершилась к 05:00 26 декабря. После этого перевозки возобновились в плановом порядке.