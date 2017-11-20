Родственники погибших и пострадавшие в ДТП с автобусом получат выплаты от властей Москвы, области и по ОСАГО

Власти Москвы и Подмосковья окажут материальную помощь пострадавшим и семьям погибших (СПИСОК
) в результате ДТП
с участием автобуса "ЛиАЗ"
на Кутузовском проспекте.
Во-первых, пострадавшие пешеходы получат страховые выплаты
от 400 до 500 тысяч рублей в зависимости от нанесенного ущерба. Компенсации за вред жизни и здоровью в пределах 500 тыс. рублей на каждого потерпевшего, а также за повреждение имущества каждому потерпевшему в пределах 400 тыс. рублей выплатит страховая компания по ОСАГО, сообщает "Интерфакс"
.
Во-вторых, выплатить компенсацию семьям погибших и пострадавших в аварии поручил мэр Москвы Сергей Собянин. "Прошу сегодня же внести проект постановления о выплате компенсаций, материальной помощи пострадавшим и семьям погибших", - заявил он во время совещания по оперативным вопросам. Размер денежных компенсаций от Москвы пока не объявлен.
В-третьих, выплатят компенсации пострадавшим и власти Подмосковья. "Я знаю, что следствие работает, проводятся необходимые мероприятия. Я уверен, что причина будет найдена. Но пострадали и погибли люди, я прошу предусмотреть денежную компенсацию тем, кто ранен, и для тех, кого уже не вернуть, соразмерную той, которая будет выдана Москвой", - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игоря Трескова, предложения по данным выплатам будут подготовлены и внесены на рассмотрение губернатора уже во вторник, 26 декабря.Если бы пострадавшие были пассажирами автобуса, то получили бы выплаты до 2 млн рублей
Как напоминает ТАСС, законодательство об ОСАГО и о страховании ответственности перевозчиков по-разному регулируют выплаты пешеходам и пассажирам, пострадавшим в ДТП с общественным транспортом - лимиты отличаются в 4 раза (500 тыс. руб. и 2 млн руб. соответственно). На это несоответствие неоднократно указывали в Национальном союзе страховщиков.
Родственникам погибших, задавленных автобусом, и пострадавшим пешеходам полагаются страховые выплаты по закону об ОСАГО (до 500 тыс. руб.), при этом пассажирам автобуса в такой ситуации полагались бы выплаты до 2 млн руб. - по закону об обязательном страховании ответственности перевозчика (ОСГОП).
В Союзе страховщиков указали, что в этих двух законах подход к выплатам не унифицирован, и лимиты отличаются в 4 раза. Сейчас складывается следующая ситуация: закон о страховании ответственности перевозчиков (67-ФЗ) покрывает вред пассажирам - соответственно, все, кто был в салоне, могли бы получить компенсацию по этому закону до 2 млн рублей. А те, кто пострадал в результате наезда, считаются потерпевшими по ОСАГО.
Но поднятие лимита за причинение вреда жизни и здоровью по ОСАГО до 2 млн рублей повлечет существенное повышение тарифа. Поэтому на данный момент дискуссия по этому вопросу отложена.
ДТП с участием рейсового автобуса номер 818, следовавшего по маршруту метро "Славянский бульвар" - центр "Сколково", произошло 25 декабря возле станции метро примерно в 14:50 по московскому времени. Автобус, которым управлял 58-летний Виктор Тихонов
, въехал в многолюдный подземный переход. В результате аварии 11 человек пострадали (включая водителя), четверо погибли. По факу происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) и ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). В случае доказанной вины водителя ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.