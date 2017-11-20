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Переодетый женщиной москвич пытался оформить кредит на умершую мать
26 декабря 2017 г. | Время публикации 15:20 | Последние изменения 15:31
Рубрики: Криминал  
 
Moscow-Live.ru
Автопатрульные района Зябликово задержали жителя столицы, который, переодевшись женщиной, пытался получить кредитную карту, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве. С заявлением в полицию обратился сотрудник кредитной организации. По его словам, посетитель в женской одежде пытался оформить кредитную карту с лимитом 75 тысяч рублей по паспорту 65-летней женщины.

Сотрудников смутил внешний вид клиента и предъявленный им документ, они незамедлительно вызвали полицию. Злоумышленник успел сбежать до приезда полицейских, но его удалось поймать. Выяснилось, что 39-летний мужчина пытался получить кредит по паспорту своей умершей матери. Возбуждено уголовное дело по статье 30 УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и по статье 159 "Мошенничество". Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.

В конце 2015 года московские полицейские задержали женщину, которая регулярно брала кредиты по паспорту соседки, пользуясь внешним сходством. Сумма ущерба превысила полтора миллиона рублей. В том же году была задержана целая группа злоумышленников, члены которой с помощью грима и париков изображали настоящих клиентов банков и снимали деньги с их счетов. Ущерб составил более 130 миллионов рублей.
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