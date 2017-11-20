Переодетый женщиной москвич пытался оформить кредит на умершую мать

23 декабря 2015 г. Приезжая набрала кредитов на 1,5 миллиона рублей по паспорту соседки

Безработная жительница Томска регулярно похищала паспорт соседки по съемной квартире и, пользуясь внешним сходством, брала кредиты, после чего возвращала документ на место. Тревогу забил сотрудник банка.