Переодетый женщиной москвич пытался оформить кредит на умершую мать

Автопатрульные района Зябликово задержали жителя столицы, который, переодевшись женщиной, пытался получить кредитную карту, сообщает
пресс-служба ГУ МВД по Москве. С заявлением в полицию обратился сотрудник кредитной организации. По его словам, посетитель в женской одежде пытался оформить кредитную карту с лимитом 75 тысяч рублей по паспорту 65-летней женщины.
Сотрудников смутил внешний вид клиента и предъявленный им документ, они незамедлительно вызвали полицию. Злоумышленник успел сбежать до приезда полицейских, но его удалось поймать. Выяснилось, что 39-летний мужчина пытался получить кредит по паспорту своей умершей матери. Возбуждено уголовное дело по статье 30 УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и по статье 159 "Мошенничество". Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.
В конце 2015 года московские полицейские задержали женщину, которая регулярно брала кредиты по паспорту соседки, пользуясь внешним сходством
. Сумма ущерба превысила полтора миллиона рублей. В том же году была задержана целая группа злоумышленников, члены которой с помощью грима и париков
изображали настоящих клиентов банков и снимали деньги с их счетов. Ущерб составил более 130 миллионов рублей.