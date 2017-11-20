Водитель автобуса, съехавшего в подземный переход, был госпитализирован вместе с другими пострадавшими

Водитель автобуса, попавшего в смертельное ДТП на западе Москвы, был госпитализирован накануне вместе с другими пострадавшими.
Как сообщила "Интерфаксу"
представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова, "в настоящее время водитель автобуса госпитализирован в одну из городских больниц. Следователи приступят к проведению с ним следственных действий после соответствующего разрешения врачей", - сказала она.
"У него тяжелое состояние, произошло кровоизлияние в мозг, допрашивать нельзя", - сказал источник ТАСС в медицинских кругах, отметив, что во время аварии мужчина ударился головой. Собеседник агентства уточнил, что 58-летний Виктор Тихонов сейчас находится в больнице имени Боткина (ГБУЗ "Городская клиническая больница имени С.П. Боткина Департамента здравоохранения Москвы"). "Он госпитализирован в нейрохирургическое отделение", - сказал собеседник агентства. В справочной больницы эту информацию подтвердили.
Медики сообщают, что проведение допроса исключено в связи с тяжелым состоянием мужчины. Тихонов получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, травму грудной клетки, ушиб легких и перелом ребер. Медицинское освидетельствование показало, что он был трезв.
К настоящему моменту изъята и изучается вся необходимая документация, а также записи с камер видеонаблюдения. Назначены судебно-медицинские, судебно-технические экспертизы, проведен дополнительный осмотр места происшествия. Очевидцев трагедии просят обратиться в Следственное управление по Западному административному округу, расположенное по адресу: Кутузовский проспект, дом 10. Телефон: 8 (499) 243-23-20.
Из-за трагического ДТП в Москве отменены развлекательные мероприятия фестиваля "Путешествие в Рождество", запланированные на 26 декабря. Как сообщили агентству "Москва"
в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны", отмена распространяется на все уличные театрализованные представления и концерты, а также на ледовый балет "Золушка".
Традиционный парад Снегурочек, также запланированный на вторник, 26 декабря, перенесен на 28 декабря. Сбор участников - в 19:00 на площадке "Путешествия" на Тверском бульваре возле памятника Тимирязеву. Торговые и ресторанные шале продолжат работу по обычному графику, мастер-классы также будут проходить по расписанию.
ДТП, жертвами которого стали четыре человека, еще 11 пострадали, произошло днем в понедельник, 25 декабря. Рейсовый автобус, следовавший по 818-му маршруту съехал по ступенькам
в подземный переход возле станции метро "Славянский бульвар".
В подмосковном предприятии "Мострансавто" сообщили, что автобусу не было и года - он выпущен в 2016 году, а в эксплуатацию поступил в 2017-м. Перед рейсом машина была исправна. 58-летний водитель имеет 30-летний стаж, а в самой компании работает с 2000 года. Он проходил предрейсовую проверку, отклонений от норм не выявлено. Рассматриваются версии технической неисправности
, отказа тормозов и потери управления водителем.
Согласно первым выводам экспертов, транспортное средство направлялось со значительным отклонением от маршрута следования, а водитель не использовал ни один из возможных способов затормозить
, "не говоря о простой возможности торможения двигателем, в противном случае автобус бы гарантировано остановился".
Кроме того, предварительный анализ деталей происшествия показал, что "в начале движения колеса автобуса были резко вывернуты вправо, и автобус направлялся со значительным отклонением от маршрута следования". При этом эксперты подчеркнули, что причина аварии будет определена только после технической экспертизы состояния автобуса и других обязательных в таких случаях экспертиз.