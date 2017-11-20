Водитель автобуса, съехавшего в подземный переход, был госпитализирован вместе с другими пострадавшими

26 декабря 2017 г. ГАЗ: водитель съехавшего в переход автобуса не использовал ни одного возможного способа затормозить

Согласно предварительному анализу деталей происшествия, автобус направлялся со значительным отклонением от маршрута следования. Кроме того, в компании предположили, что водитель не задействовал ни одну из двух тормозных систем автобуса, не говоря о простой возможности торможения двигателем.