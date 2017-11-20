ГАЗ: водитель съехавшего в переход автобуса не использовал ни одного возможного способа затормозить

Представители Ликинского автобусного завода ("ЛиАЗ") "Группы ГАЗ", где был изготовлен автобус, съехавший в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар", провели предварительный анализ деталей трагедии
. Согласно первым выводам экспертов, транспортное средство направлялось со значительным отклонением от маршрута следования, а водитель не использовал ни один из возможных способов затормозить, сообщает РБК
.
В компании уточнили, что автобусы данного типа оснащаются сертифицированной пневматической двухконтурной тормозной системой Wabco или Knorr-Bremse с системой ABS с двумя уровнями резервирования при отказе. "Первый уровень резервирования - когда при обрыве первого контура система имеет возможность затормозить вторым контуром, второй уровень - это задействование запасной тормозной системы, которая приводится в действие пружинными энергоаккумуляторами, находящимися в состоянии постоянной готовности к срабатыванию за счет предварительно сжатых пружин", - рассказали специалисты.
По их словам, с большой долей вероятности водителем не была задействована ни одна из перечисленных тормозных систем автобуса, "не говоря о простой возможности торможения двигателем, в противном случае автобус бы гарантировано остановился", - подчеркнули представители "Группы ГАЗ".
Кроме того, предварительный анализ деталей происшествия показал, что "в начале движения колеса автобуса были резко вывернуты вправо, и автобус направлялся со значительным отклонением от маршрута следования".
При этом эксперты подчеркнули, что причина аварии будет определена только после технической экспертизы состояния автобуса и других обязательных в таких случаях экспертиз.
ДТП, жертвами которого стали четыре человека, еще 11 пострадали, произошло днем в понедельник, 25 декабря. Рейсовый автобус, следовавший по 818-му маршруту съехал по ступенькам в подземный переход возле станции метро "Славянский бульвар". Несколько часов назад был опубликован список
погибших и пострадавших, он пока не полный.
В подмосковном предприятии "Мострансавто" сообщили, что автобусу не было и года - он выпущен в 2017 году. Перед рейсом машина была исправна. 58-летний водитель имеет 30-летний стаж, а в самой компании работает с 2000 года. Он проходил предрейсовую проверку, отклонений от норм не выявлено. Рассматриваются версии технической неисправности, отказа тормозов и потери управления водителем.