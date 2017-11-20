Лжеврачи предлагают пациентам "лазерное очищение крови", заставляя их брать кредиты Рубрики: Криминал

Global Look Press



"Они мне стали делать инъекции — лазерное очищение крови, через вену. После этого у меня началась аллергия, я перестала спать, у меня стало чесаться тело. Я пошла к врачу, она мне поставила диагноз, у меня есть справка: аллергический дерматит", — рассказывает одна из пострадавших, подписавшая кредитный договор.



Решив проверить работу клиники на себе, журналисты выяснили, что мошенники советуют "внутрилазерное облучение крови" даже здоровым людям, при этом не требуется даже простого анализа крови. За исцеление в итоге нужно выложить 224 тысячи рублей или же оформить кредит под 13 процентов.



"Диагностика у них какая-то странная! Они просят положить руки на пластины металлические, и ноги тоже, и на компьютере появляется картинка с ужасным результатом. Что практически все больные, что сейчас осталось жить вообще два или три дня!" — рассказывает одна из женщин. По данным журналистов, формально деятельность клиники полностью законна, однако ее работники используют интенсивную рекламу, воздействуя на психику пациентов. А в ответ на жалобы требуют приходить в будний день.



На ситуацию обратили внимание в руководстве Главного следственного управления СК России по Москве: как сообщается



Подобные случаи в столице не редкость: одна из потерпевших пришла на консультацию в центр альтернативной медицины, чтобы узнать об оздоровительном массаже, который рекламируют в интернете. По итогам обследования женщине заявили, что ей грозит инсульт и предложили лечение стоимостью 190 тысяч рублей с 50-процентной скидкой. Пенсионерка была настолько напугана, что подписала документ, не задумываясь, и оформила в соседнем кабинете Пациенты сети московских клиник "GlobalMed" стали жертвами рекламы: мошенники, работающие в центрах, заявляют, что пациентам необходимо "лазерное очищение крови", расплатиться за которое можно, лишь взяв кредит под 13 процентов. При этом одна из жертв такой методики, поверив мошенникам, действительно едва не оказалась в больнице. Об этом сообщает программа "Вести" "Они мне стали делать инъекции — лазерное очищение крови, через вену. После этого у меня началась аллергия, я перестала спать, у меня стало чесаться тело. Я пошла к врачу, она мне поставила диагноз, у меня есть справка: аллергический дерматит", — рассказывает одна из пострадавших, подписавшая кредитный договор.Решив проверить работу клиники на себе, журналисты выяснили, что мошенники советуют "внутрилазерное облучение крови" даже здоровым людям, при этом не требуется даже простого анализа крови. За исцеление в итоге нужно выложить 224 тысячи рублей или же оформить кредит под 13 процентов."Диагностика у них какая-то странная! Они просят положить руки на пластины металлические, и ноги тоже, и на компьютере появляется картинка с ужасным результатом. Что практически все больные, что сейчас осталось жить вообще два или три дня!" — рассказывает одна из женщин. По данным журналистов, формально деятельность клиники полностью законна, однако ее работники используют интенсивную рекламу, воздействуя на психику пациентов. А в ответ на жалобы требуют приходить в будний день.На ситуацию обратили внимание в руководстве Главного следственного управления СК России по Москве: как сообщается на сайте ведомства , по факту мошенничества организована доследственная проверка. В рамках проверки будут установлены и опрошены все лица, пострадавшие от действий сотрудников данной клиники, а также дана правовая оценка действиям руководства и сотрудников частной медицинской клиники по ст. 159 УК РФ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Подобные случаи в столице не редкость: одна из потерпевших пришла на консультацию в центр альтернативной медицины, чтобы узнать об оздоровительном массаже, который рекламируют в интернете. По итогам обследования женщине заявили, что ей грозит инсульт и предложили лечение стоимостью 190 тысяч рублей с 50-процентной скидкой. Пенсионерка была настолько напугана, что подписала документ, не задумываясь, и оформила в соседнем кабинете кредит на лечение : на деле пациентке предложили спортзал и якобы оздоровительный массаж, не дав времени даже толком ознакомиться с договором.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 24 марта 2017 г. Пенсионеры становятся жертвами психологических и медицинских центров

Мошенники похитили у пожилой женщины 75 тысяч рублей под предлогом проведения бесплатных психологических сеансов и исчезли. Другой пенсионерке в якобы медицинском центре продали абонемент в спортзал за 100 тысяч рублей.

