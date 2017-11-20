Москвичку оштрафовали за стоянку в "неположенном месте" автомобиля с пробитым после ДТП колесом Рубрики: Автотранспорт

Moscow-Live.ru



Екатерина Беляева с мужем попали в ДТП 16 сентября на улице Расковой, пишет



В этот момент мимо проехал автомобиль Центра организации дорожного движения с мобильной камерой и автоматически выписал штраф в 3 тысячи рублей за стоянку в неположенном месте. Беляева пожаловалась в Московскую административную дорожную инспекцию, указав, что остановка была вынужденной, но получила отказ из-за недостатка доказательств. В пресс-службе МАДИ заявили, что автомобилист должен предоставить максимальный набор документов, подтверждающих ошибочность штрафа, но Беляева этого не сделала.



Москвичка обратилась в Савеловский районный суд Москвы, предоставив справку о ДТП и распечатку кадров видеосъемки, на которых виден знак аварийной остановки. По словам Беляевой, суд запросил именно распечатку, так как нужного оборудования для просмотра видео не было. В суде, напротив, заявили, что техническая возможность посмотреть видео была, но ходатайства о приобщении видеосъемки не поступало. В итоге суд отказался удовлетворить иск.



"Я, конечно, с нетерпением теперь буду ждать письменного решения, которое мне обещали в январе, чтобы прочитать его мотивировочную часть, потому как мне страсть до чего интересно, что же можно было такого изобрести, чтобы вновь настаивать на моей виновности", - прокомментировала москвичка в своем



Ранее штраф за аналогичное нарушение получил автомобилист, Жительнице Москвы не удалось оспорить в суде штраф, выписанный за стоянку автомобиля с поврежденным после ДТП колесом в "неположенном месте". Обжалование штрафа заняло три месяца. Москвичка предоставила в суде распечатку видео с места происшествия и справку из ГИБДД об аварии, но судья оставил постановление в силе. Мотивировочная часть решения пока не озвучена. Женщина намерена обратиться в Мосгорсуд.Екатерина Беляева с мужем попали в ДТП 16 сентября на улице Расковой, пишет "Коммерсант" . В их автомобиль Kia въехала другая машина, повредив колесо корейской иномарки. Супруги вызвали ГИБДД, включили аварийку и установили знак аварийной остановки. В ожидании автоинспекторов муж Беляевой пытался накачать, а затем поменять колесо.В этот момент мимо проехал автомобиль Центра организации дорожного движения с мобильной камерой и автоматически выписал штраф в 3 тысячи рублей за стоянку в неположенном месте. Беляева пожаловалась в Московскую административную дорожную инспекцию, указав, что остановка была вынужденной, но получила отказ из-за недостатка доказательств. В пресс-службе МАДИ заявили, что автомобилист должен предоставить максимальный набор документов, подтверждающих ошибочность штрафа, но Беляева этого не сделала.Москвичка обратилась в Савеловский районный суд Москвы, предоставив справку о ДТП и распечатку кадров видеосъемки, на которых виден знак аварийной остановки. По словам Беляевой, суд запросил именно распечатку, так как нужного оборудования для просмотра видео не было. В суде, напротив, заявили, что техническая возможность посмотреть видео была, но ходатайства о приобщении видеосъемки не поступало. В итоге суд отказался удовлетворить иск."Я, конечно, с нетерпением теперь буду ждать письменного решения, которое мне обещали в январе, чтобы прочитать его мотивировочную часть, потому как мне страсть до чего интересно, что же можно было такого изобрести, чтобы вновь настаивать на моей виновности", - прокомментировала москвичка в своем Facebook Ранее штраф за аналогичное нарушение получил автомобилист, ожидавший въезда на переполненную платную парковку в центре Москвы. Вместе с ним в очереди на проезжей части стояло еще несколько машин. По словам мужчины, других вариантов у автомобилистов не оставалось - ближайшие парковки тоже были забиты, а ездить кругами в ожидании свободной ячейки означало потерять место в очереди.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 7 ноября 2017 г. Автомобилист в Москве получил штраф, ожидая въезда на платную парковку

Парковка была переполнена, и несколько машин стояли в очереди, ожидая, когда места освободятся. Других вариантов у водителей не было - свободных парковок поблизости нет, а ездить кругами означало бы потерять место в очереди.

